Venezuela aprobó una profunda reforma petrolera que abre el sector a capitales extranjeros

La Asamblea Nacional sancionó una nueva Ley de Hidrocarburos que flexibiliza el rol de PDVSA, habilita la cesión de activos y apunta a acelerar la recuperación de la producción, en sintonía con el plan energético impulsado por Donald Trump.

La reforma fue aprobada por unanimidad en el Parlamento y marca un quiebre con dos décadas de nacionalización estricta del sector.

La Asamblea Nacional de de Venezuela aprobó este jueves una profunda reforma petrolera, luego de que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, enviara el proyecto de ley original. La legislación no sufrió grandes modificaciones e introduce la posibilidad de transferencias de activos y la cesión de operaciones.

La explotación del petróleo y del gas en Venezuela atravesaba una leve mejoría desde que Rodríguez se empezó a encargar del sector, previo a la captura de Nicolás Maduro. Ahora, con la nueva ley se anticipa un aumento mucho mayor de la producción, exportación y una mayor inversión extranjeras de estos bienes, que son parte del plan de reconstrucción de la industria de hidrocarburos, del presidente estadounidense, Donald Trump. Las inversiones que propone el mandatario republicano son por más de u$s100.000 millones.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, celebró la aprobación unánime de la reforma y sostuvo que el nuevo marco legal permitirá “hacer mucho más competitiva la contratación de empresas nacionales y extranjeras” para la explotación de los recursos energéticos del país, que se asientan sobre algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. El dirigente, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, presentó la ley como una herramienta central para reactivar un sector clave de la economía venezolana.

Asamblea Nacional de Venezuela aprueba por unanimidad la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba por unanimidad la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. En el cierre de la sesión, Rodríguez afirmó que la norma constituye “la base para el despegue definitivo de la producción petrolera y la prosperidad del pueblo venezolano”, luego de una lectura artículo por artículo que se extendió durante varias horas.

La velocidad con la que se trató y aprobó la reforma —considerada la columna vertebral de la industria petrolera— contrasta con las últimas dos décadas de política energética. Desde comienzos de los años 2000, Venezuela había avanzado en una nacionalización estricta del sector, acompañada por la expropiación de activos de empresas extranjeras, entre ellas ExxonMobil y ConocoPhillips, cuyos litigios y arbitrajes internacionales aún siguen abiertos.

venezuela asamblea nacional.jpg Reducción de impuestos para los proyectos energéticos en Venezuela El nuevo esquema legal otorga mayor autonomía operativa a las compañías privadas que participen en empresas mixtas o contratos específicos, permitiéndoles operar proyectos y comercializar la producción sin depender de manera directa de PDVSA, la petrolera estatal. Además, la ley consolida un modelo de producción compartida que había comenzado a ensayarse en los últimos años bajo el gobierno de Maduro, mediante acuerdos con empresas energéticas de menor peso internacional. Entre los cambios incorporados en la recta final del debate legislativo, se incluye una reducción del impuesto a las ganancias para los proyectos energéticos y la creación de un nuevo impuesto a los hidrocarburos, cuya reglamentación quedará sujeta a una normativa específica. Al mismo tiempo, se prevé la eliminación de gravámenes adicionales que encarecían la inversión. Finalmente, la reforma habilita de manera explícita la transferencia de activos petroleros actualmente en manos de PDVSA y la cesión de la operación de yacimientos bajo el nuevo modelo contractual, un giro de alto impacto que busca acelerar la llegada de capitales y tecnología al corazón de la industria energética venezolana.