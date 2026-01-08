Cuánto cuesta alquilar en Florianópolis este verano

La demanda de alquileres en Florianópolis se mantiene alta con precios que siguen siendo competitivos frente a la Costa Atlántica.

Florianópolis está recibiendo una buena afluencia de turistas argentinos . Si bien los precios ya no resultan tan bajos como en la temporada pasada, la demanda se mantiene firme.

Las zonas más consultadas y donde se concentra la mayor parte de las reservas de viajeros argentinos son Canasvieiras, Jureré, Cachoeira do Bom Jesus e Ingleses , barrios que combinan cercanía a la playa, buena infraestructura y una amplia oferta de departamentos y casas temporarias.

El mercado de alquileres temporarios en Florianópolis presenta valores muy variados, que dependen principalmente de la cercanía al mar, el tamaño del inmueble y los servicios incluidos. Sin embargo, es posible trazar algunas referencias a partir de las principales plataformas de alquileres.

Según publicaciones en Mercado Libre, un departamento de dos ambientes frente al mar en Cachoeira se ofrece desde u$s100 por día, mientras que un departamento para cuatro personas en un edificio con amenities en Ingleses Norte ronda los u$s40 por día.

En las zonas más demandadas, los precios pueden escalar. En Canasvieiras , un departamento de tres ambientes frente al mar alcanza los u$s200 diarios, aunque también aparecen buenas opciones desde u$s100 por día, dependiendo de la ubicación y el estado de la propiedad. En tanto, un condominio de dos dormitorios en Cachoeira do Bom Jesus se ubica también en torno a los u$s150 diarios.

En plataformas internacionales como Booking, un apart con pileta para cuatro personas en Playa de los Ingleses se consigue desde u$s135 por día, mientras que una casa con pileta frente a la playa puede trepar hasta los u$s220 diarios.

Temporada alta, baja y el efecto Carnaval

Enero continúa siendo el mes más fuerte en términos de ocupación y valores de alquiler. Durante febrero, los precios suelen mostrar una leve baja, aunque este año el Carnaval, que se celebrará del 13 al 18 de febrero de 2026, vuelve a presionar al alza las tarifas, especialmente en las zonas más buscadas.

Aun así, operadores del sector destacan que los alquileres en Florianópolis siguen siendo más económicos que los de la Costa Atlántica argentina, cuando se comparan propiedades de características similares, especialmente en lo que respecta a ubicación, amenities y cercanía al mar.

Argentina, el principal mercado emisor

Argentina continúa siendo el principal mercado emisor de turistas hacia Brasil. Florianópolis se consolida entre los destinos más demandados, junto con Maceió y Rio de Janeiro. Su combinación de playas amplias junto con una vida urbana activa, explica por qué, aun con precios más altos que en 2025, sigue siendo una de las elecciones favoritas para vacacionar.