El duro diagnóstico de Carlos Melconian sobre el régimen cambiario y el cepo: "No van más"

"Todavía no ganamos nada. Me pongo de pie, me pongo de pie, pero todavía no ganamos nada", aseguró el economista sobre la celebración que el equipo Económico hizo tras conocerse que la inflación de septiembre estuvo en el 3,5% mensual. También dijo que la "euforia" puede llevar a decisiones que no son sostenibles en el largo plazo.