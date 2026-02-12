Comienza el juicio contra Felipe Pettinato, acusado de haber incendiado su departamento y provocado la muerte de un médico Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Está acusado de un grave delito: estrago doloso seguido de muerte, que tiene una pena de hasta 20 años de prisión.

Felipe Pettinato será juzgado por el delito de estrago doloso seguido de muerte.

El hecho ocurrió en mayo de 2022 dentro de una vivienda ubicada en el piso 22 de un edificio del barrio porteño de Palermo. La víctima fue el neurólogo Melchor Rodrigo. El debate tiene previstas seis audiencias que se llevaran a cabo los lunes entre el 23 de febrero y el 30 de marzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 comenzará el próximo 23 de febrero el juicio contra Felipe Pettinato (32), acusado de haber provocado un incendio dentro de su departamento, el 16 de mayo de 2022, que culminó con el fallecimiento del médico neurólogo Melchor Rodrigo.

En el debate oral, el Ministerio Público Fiscal estará representado por la Fiscalía N° 14 ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, a cargo del fiscal Fernando María Klappenbach y con la intervención del auxiliar fiscal, Francisco Figueroa.

Pettinato será juzgado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle bajo el delito de estrago doloso seguido de muerte, que tiene una pena prevista de 8 a 20 años de prisión de acuerdo con el artículo 186 inciso 5 del Código Penal. La familia de Rodrigo se presentó como parte querellante.

De acuerdo con el requerimiento realizado por el fiscal Martín Mainardi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°25, el neurólogo concurrió ese día al departamento de Pettinato en el barrio de Palermo. Cerca de la medianoche, comenzó el incendio que le ocasionó la muerte.

A Pettinato se le imputa haber iniciado ese incendio dentro del departamento, “a sabiendas del peligro que ello implicaba para los bienes propios y ajenos, para la vida de los habitantes del edificio y sobre todo de Melchor Rodrigo, quien estaba allí dormido e imposibilitado de reaccionar en caso de que el fuego se descontrolara, como efectivamente ocurrió”. En abril de 2024 Pettinato fue condenado por abuso sexual de una menor, a nueve meses de prisión en suspenso. Esa condena fue confirmada el año pasado.

Temas Incendio

muerte

Médico

Palermo