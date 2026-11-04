El FMI inicia misión en Colombia y el Gobierno busca un préstamo de hasta u$s5.000 millones

La delegación técnica desembarca en Bogotá para evaluar el déficit fiscal y la "Ley de Rescate Económico". El gobierno colombiano proyecta necesidades financieras por u$s 25.000 millones hacia 2027 y admite que el respaldo multilateral dependerá del esfuerzo fiscal.

Con la tramitación de la "Ley de Rescate Económico " en el Congreso de Colombia y unas necesidades de financiamiento que el Ministerio de Hacienda calcula en u$s25.000 millones para 2027 , la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciará esta semana una ronda de reuniones privadas con las autoridades económicas del país.

Además de consensuar un plan de acción para estabilizar las finanzas públicas, e l Gobierno colombiano buscaría acceder a un crédito de entre u$s4.000 y u$s5.000 millones con el organismo multilateral, a una tasa de interés cercana al 4%.

Los encuentros girarán en torno a las necesidades de financiamiento del Gobierno colombiano y a las medidas propuestas para corregir el déficit fiscal. Cabe recordar que esta visita representa el paso siguiente tras las reuniones que sostuvo a finales de septiembre el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke, con el ministro de Hacienda de Colombia, Miguel Gómez Martínez, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.

La llegada de la misión también coincide con el primer pronunciamiento del organismo sobre la "Ley de Rescate", sobre la cual la directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, detalló que "acogemos con satisfacción la decisión de las autoridades colombianas de presentar al Congreso un importante paquete de medidas fiscales".

El FMI enfatizó que esta propuesta representa un paso significativo para afrontar los desafíos fiscales que enfrenta el país actualmente y fortalecer todavía más la sostenibilidad fiscal de Colombia. " Esperamos seguir trabajando de cerca con las autoridades ", agregó.

El detalle

Cabe subrayar que ese mensaje no representa una aprobación del contenido de la reforma ni confirma el desembolso del crédito proyectado por el Gobierno, de entre u$s4.000 y u$s5.000 millones a una tasa cercana al 4%, monto que equivaldría a entre el 16% y el 20% de los u$s25.000 millones que Colombia necesita para financiarse hacia 2027.

En entrevista con La República y Noticias RCN, el ministro de Hacienda colombiano, Miguel Gómez Martínez, recalcó que el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) resulta clave para que el país recupere el acceso al financiamiento externo, aunque advirtió que ese apoyo depende del esfuerzo de ajuste fiscal que realice el país. "Necesitamos el apoyo del FMI porque es un instrumento que nos permite volver a los mercados de capitales y es fundamental para lograr la estabilidad. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo y ellos nos apoyan; si no hacemos ese esfuerzo, será muy difícil contar con su respaldo", afirmó el funcionario.

El respaldo del FMI y el acceso a mercados depende del éxito del ajuste fiscal propuesto por el Gobierno. Depositphotos

Según detalló el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hasta el momento los encuentros con la banca multilateral han sido estrictamente técnicos y se han concentrado en las perspectivas fiscales de Colombia. "Existe mucha preocupación internacional por la situación fiscal de Colombia. Creemos que es un problema local, pero afuera también se preguntan qué va a hacer el país. La discusión se ha centrado en el ajuste fiscal", señaló Gómez.

Por su parte, el vicepresidente colombiano José Manuel Restrepo detalló que la conversación con el FMI y el trámite de la ley responden al objetivo fundamental de recuperar la confianza en las cuentas públicas. "No basta con una estrategia de crecimiento si no demostramos orden en las finanzas públicas. Son indispensables para generar confianza: una cara de la moneda es el ajuste fiscal y la otra, el crecimiento. Sin confianza, no podremos alcanzar el país que queremos", sostuvo el funcionario.

El futuro de ese ajuste fiscal, del cual depende buena parte de las conversaciones con el FMI, queda ahora en manos del Poder Legislativo, que deberá debatir y definir el proyecto oficial. "El Congreso siempre es difícil, pero creo que es consciente de la gravedad de la situación", afirmó al respecto el ministro Gómez Martínez.