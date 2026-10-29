El FMI alerta por el crecimiento y el riesgo país, pero pide al Gobierno mantener el rumbo económico

Para potenciar el crecimiento y extender sus beneficios, el Fondo acordó con las autoridades argentinas profundizar los mercados de capitales y de créditos hipotecarios, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, avanzar en concesiones de infraestructura y facilitar las inversiones en el marco del RIGI

El FMI advirtió sobre los desafíos que enfrenta la economía argentina, con el crecimiento y el riesgo país entre sus principales preocupaciones, pero recomendó al Gobierno sostener el rumbo del programa económico.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó su preocupación por que se expandan los logros de la estabilización económica –planteó cuatro medidas en este sentido- y por la situación externa. Estos temas fueron señalados por Julie Kozack vocera del organismo en el marco de una conferencia de prensa ofrecida este jueves en Washington.

Consultada por Ámbito sobre el aumento del riesgo país , la funcionaria sostuvo que “sobre esta cuestión, no voy a especular sobre lo que pueda pasar de acá en adelante, pero diría que nuestro mejor consejo para que Argentina siga reduciendo su riesgo país es continuar con su sólida implementación de políticas, es decir, seguir ejecutando el programa como se viene haciendo”.

Agregó que “particularmente la acumulación de reservas internacionales netas y el fortalecimiento de la posición externa, son realmente fundamentales para mejorar el riesgo país en Argentina”.

También dijo que “estas son todas áreas en las que las autoridades están comprometidas, están tomando medidas y están implementando lo acordado (con el FMI)”.

Recordó que a principios de esta semana el Fondo anunció un acuerdo a nivel del personal técnico (staff level agreement) y las autoridades argentinas, correspondiente a la tercera revisión del programa, la cual está sujeta a la aprobación del directorio ejecutivo. Comprende una asistencia a la Argentina de unos 900 millones de dólares “y esperamos que el directorio trate la revisión en algún momento de principios de diciembre”.

Kozack se refirió a varias preguntas sobre el crecimiento ya que la prensa le planteó que se espera que el país registre dos trimestres consecutivos de caída en la actividad, ingresando técnicamente en recesión.

Al respecto, sostuvo que “en las discusiones que nuestro equipo mantuvo con las autoridades argentinas también hubo un entendimiento sobre la importancia de expandir los logros de la estabilización alcanzados hasta ahora hacia un mayor crecimiento y la creación de empleo”.

Pese a las señales de alerta por el crecimiento y el riesgo país, el Fondo Monetario insistió en que el Gobierno debe mantener el rumbo económico y sostener su estrategia de estabilización.

Al respecto manifestó “quiero señalar cuatro medidas acordadas que apuntan precisamente a potenciar el crecimiento y a extender los beneficios del mismo en la economía argentina”.

Detalló que “la primera son medidas para profundizar los mercados de capitales y de créditos hipotecarios en Argentina. Esto tiene como objetivo ampliar el acceso al financiamiento para respaldar la inversión privada y, de manera más amplia, sostener la demanda interna en Argentina. Así que esa es una de las medidas clave”.

“La segunda es mejorar la flexibilidad del mercado laboral para apoyar la creación de empleo en el sector privado. Esto va a ser realmente importante para garantizar que los logros del crecimiento se traduzcan en puestos de trabajo”.

Con respecto a la tercera, afirmó que consiste en “avanzar con algunas de las concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente. Y la cuarta es facilitar la ejecución de inversiones estratégicas bajo el marco del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Ya se han aprobado proyectos por más de 70.000 millones de dólares”.

Consideró que “junto con las reformas laborales y de mercado que se aprobaron a principios de este año, estos esfuerzos apuntan a fortalecer el crecimiento y el empleo en Argentina a lo largo del tiempo”.

El organismo mantiene su respaldo al programa de Javier Milei, aunque sigue de cerca la evolución del riesgo país y las dificultades para consolidar el crecimiento de la economía. Reuters

Insistió en que “este es un entendimiento compartido sobre la importancia de trasladar los logros de la estabilización hacia un crecimiento más fuerte y la creación de empleo. Creo que nuestro mensaje general sobre Argentina es, en realidad, el de mantener el rumbo con políticas firmes y, al mismo tiempo, ampliar los beneficios”.

Concluyó este punto enfatizando que “la prudencia macroeconómica continua, junto con reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo, debería ayudar a la Argentina a fortalecer su resiliencia y a lograr un crecimiento más fuerte y duradero en el tiempo”.

Acuerdos

La vocera también dio precisiones sobre el acuerdo anunciado este martes. Sostuvo que “a nivel técnico, el personal llegó a un entendimiento con las autoridades sobre un paquete equilibrado que apunta a tres pilares clave. Uno es apoyar la desinflación continua. El otro es fortalecer la resiliencia de Argentina. Y el tercero es potenciar el crecimiento en el país.

Remarcó que “las autoridades (argentinas) están totalmente comprometidas con el ancla fiscal de un equilibrio financiero cero (déficit cero). También están comprometidas a seguir perfeccionando el marco de la política monetaria, lo que respaldará la remonetización de la economía. Esto también ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, de manera muy importante, la asignación del crédito”.

Asimismo, aseguró que “las autoridades también se han comprometido a continuar con la reconstrucción de las reservas internacionales y a movilizar financiamiento para cumplir con las obligaciones de Argentina”.

Impresionante

Este martes se informó en Washington que el personal técnico del Fondo y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF).

En esa oportunidad, el FMI reiteró que el programa “continúa arrojando resultados impresionantes, pese a una coyuntura mundial más compleja”.

Detalla que las prudentes políticas fiscales y monetarias adoptadas han ayudado a que continúe el proceso de desinflación y han fortalecido considerablemente la posición externa y los colchones de Argentina.

Como consecuencia, las reservas internacionales netas han superado el objetivo fijado para finales de junio en aproximadamente USD 4.000 millones, el Banco Central (BCRA) ha comprado cerca de USD 16.000 millones en lo que va del año, la Tesorería ha captado más de USD 5.000 millones en divisas en los mercados locales, y el BCRA ha refinanciado USD 6.000 millones de sus operaciones repo, de los cuales USD 5.000 millones vencen en 2028.

Afirmando la mejora en el frente externo, también señaló que, además, el gobierno, con el respaldo de acreedores oficiales, ha movilizado USD 3.200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y se encuentra muy avanzado en las gestiones para obtener USD 1.000 millones adicionales antes de fin de año.

El organismo volvió a ponderar las políticas del gobierno argentino ya que “las amplias reformas estructurales en los ámbitos del comercio, el trabajo, la inversión y los mercados de capitales están propiciando una economía más eficiente y orientada al mercado, y el volumen de las exportaciones está alcanzando nuevos máximos”. También destacó que las inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los USD 76.000 millones.

Los acuerdos entre el personal del FMI y el gobierno argentino contemplan que “el ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa, coherente con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027”.

En materia monetaria, “el Banco Central seguirá fijando como meta determinados niveles de los agregados monetarios, que se calibrarán cuidadosamente para apoyar el proceso de desinflación y la acumulación de reservas, y preservando a la vez la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas cambiarias”.

Para reforzar la resiliencia, también se contempla que se seguirán fortaleciendo los colchones de reservas, respaldados por la mejora proyectada de la posición externa de Argentina. Esta iniciativa se complementará con la aplicación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas de las autoridades argentinas, que continuará movilizando financiamiento procedente de los mercados internos de capital, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones.

En cuanto a las reformas estructurales, el Fondo detalla que las prioridades seguirán consistiendo en profundizar los mercados internos de capital, ampliar el acceso a financiamiento a más largo plazo, facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI y avanzar con las concesiones para infraestructura adjudicadas recientemente.