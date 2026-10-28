El FMI mantiene la meta fiscal de 1,4% del PBI para 2026 a pesar de la caída de los ingresos

El organismo sostiene que el ancla fiscal es la piedra angular del programa de Argentina. El último comunicado no informa de las metas de junio que quedaron por debajo de lo previsto.

El Presupuesto dice que el superavit de 2026 será de 1,3% y el acuerdo con el FMI del 1,4%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno argentino decidieron mantener la meta de superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI para el 2026, a pesar de los evidentes problemas de recaudación de impuestos a lo largo de este año que obligaron a profundizar recortes de gastos.

"El ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa, coherente con el objetivo de lograr un superávit primario del 1,4% del PIB en 2026 y un esfuerzo fiscal similar en 2027 , como lo refleja el presupuesto de 2027 presentado al Congreso", dice el comunicado emitido este martes por la tarde.

El FMI también indica que "este sería el cuarto año consecutivo con superávit fiscal primario y equilibrio fiscal global". "La continuidad de la disciplina en el gasto y las reformas de los marcos tributario y fiscal reforzarán aún más los esfuerzos de consolidación, y permitirán a la vez proteger el gasto prioritario en materia social y de infraestructura" , señala el comunicado del organismo.

El texto no menciona la situación de las metas fiscales de junio , que quedaron levemente por debajo de la propuesta resultante de la segunda revisión. En esa oportunidad se redujeron los objetivos ante las perspectivas de que la economía estaba creciendo muy por debajo del ritmo que figuraba originalmente en el acuerdo.

Según plantea el Staff Report de la segunda revisión, en lo que denomina "performance criteria" donde se establece el piso de balance primario del gobierno federal, la meta de junio pasó de $8,45 billones a $6,86 billones . Eso implicó una baja de $1,6 billones. Pero aún así, el acumulado conseguido hasta ese momento fue de unos $6,29 billones. Es decir, no se logró.

Cambio de discurso

En FMI y la Argentina ya cambiaron de discurso varias veces. Durante el primer año de vigencia del acuerdo el gobierno de Javier Milei no tuvo problemas en lograr las metas merced a la motosierra. Pero hubo una negativa expresa hasta ese momento a cumplir las metas de acumulación de reservas del BCRA. No se compraron dólares para no emitir pesos que no iban a tener demanda. Los cañones apuntaban todos a la inflación. La dolarización de carteras que hubo el año pasado debido a las elecciones legislativas hizo ahora cambiar de criterio. El Gobierno ahora prefiere tener lista una "bazooka" de dólares y por eso ya compró u$s15.000 millones.

Mientras que el año pasado se hacía hincapié en los resultados fiscales, ahora los comunicados del organismo destacan los logros en materia de reservas.

Las metas del Presupuesto

Lo extraño es que el comunicado del FMI mantenga la meta anual de 1,4% del PBI equivalentes a $16,2 billones, mientras que el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027 está estimando que el superávit de 2026 va a ser del 1,3% del PBI por un total de $15,5 billones.

De acuerdo con el INDEC el tamaño del PBI medido en pesos en 2025 fue de $850,23 billones. Estimaciones de la consultora Politikon Chaco, indican que actualizado por inflación y una tasa de crecimiento de 2,1% llevaría a que para 2026 el PBI termine en $1.145 billones, en un cálculo optimista. Para Alejandro Pegoraro, director de la consultora podría estar mas cerca los $1.000 billones debido a la ralentización de la actividad.

En cifras tan grandes, diferencias de 1 punto pueden hacer la diferencia entre lograr o no una meta. En un PBI más chico los $15,5 billones del Presupuesto podrían representar el 1,4% y no el 1,3%

En ese sentido, Pegoraro indicó a Ámbito que el Gobierno podría alcanzar el objetivo de $16,2 si profundiza el recorte de gasto en el último trimestre. El año pasado, el déficit fiscal del gobierno nacional de diciembre fue de $2,8 billones que fue producto más que nada "de una caída muy fuerte de los ingresos de 7 puntos", explicó.

La baja de ingresos de diciembre de 2025 se debió más que nada a anticipo retenciones del campo para aprovechar una reducción temporaria de alícuotas. Como este año las condiciones se igualan, sería posible que el Gobierno pueda lograr la meta si redujera a la mitad el déficit del último mes en el que se pagan los aguinaldos, y tal vez, postergando pagos para enero de 2027.