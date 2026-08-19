El Gobierno aprobó una línea de crédito de hasta u$s700 millones del BID

La línea de crédito tendrá una vigencia de diez años y estará destinada a proyectos de inversión para modernizar la atención sanitaria.

El BID otorgó una línea de u$s85 millones con un objetivo específico.

El Gobierno aprobó una línea de crédito de hasta u$s700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinada a financiar proyectos de transformación digital de los sistemas públicos de salud de las provincias. El programa tendrá una vigencia de diez años y Mendoza será la primera jurisdicción en acceder al financiamiento , con un préstamo de u$s85 millones.

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La operación quedó formalizada a través del Decreto 757/2026 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El esquema contempla un Acuerdo para el Establecimiento de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) N° AR-O0033, que funcionará como marco para el financiamiento de proyectos provinciales durante la próxima década.

El objetivo general del programa será “contribuir a reducir la carga evitable de enfermedad y muerte en la población bajo la responsabilidad de los sistemas de salud” , según establece la normativa.

Los recursos podrán utilizarse para financiar proyectos destinados a modernizar los sistemas sanitarios provinciales, con especial énfasis en la incorporación de herramientas tecnológicas y en una mayor integración de la información de salud.

Dentro de la línea global de hasta u$s700 millones, Mendoza será la primera provincia beneficiada , a través del denominado “Proyecto de Consolidación de la Transformación Digital del Sistema de Salud”.

El BID otorgará a la provincia gobernada por Alfredo Cornejo un préstamo por u$s85 millones, cuyo objetivo específico será mejorar la oportunidad, integralidad, continuidad y seguridad de la atención dentro del sistema público de salud mendocino.

Los fondos estarán destinados a infraestructura y equipamiento digital; sistemas de información y servicios digitales; formación y gestión del cambio; e interoperabilidad, inteligencia sanitaria y ciberseguridad.

De esta manera, el financiamiento no estará limitado a la adquisición de equipamiento tecnológico, sino que abarcará también el desarrollo de sistemas, la capacitación necesaria para implementarlos y herramientas vinculadas con el procesamiento y la seguridad de la información sanitaria.

Cómo funcionará el esquema de garantías

La estructura financiera de la operación contempla una cadena de garantías entre el Gobierno nacional, el BID y las provincias que accedan al financiamiento.

En el caso de Mendoza, la República Argentina, a través del Ministerio de Economía, deberá suscribir el acuerdo marco y otorgar una garantía sobre las obligaciones que la provincia asuma frente al organismo internacional.

A cambio, Mendoza deberá otorgarle al Estado nacional una contragarantía para respaldar los compromisos derivados del préstamo.

Uno de los puntos centrales del mecanismo establece que la provincia deberá autorizar al Gobierno nacional a realizar las gestiones necesarias para efectuar un débito automático sobre los fondos correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos, o sobre el régimen que eventualmente la reemplace, por hasta el monto total adeudado.

El decreto autoriza al ministro de Economía, Luis Caputo, o a los funcionarios que este designe, y al secretario de Finanzas, a suscribir tanto el acuerdo CCLIP como los contratos de garantía y contragarantía correspondientes.

También podrán acordar modificaciones al financiamiento siempre que estas no alteren el objeto, el destino de los fondos, el monto del préstamo ni el procedimiento arbitral establecido.

El costo del crédito será inferior al financiamiento de mercado

Antes de avanzar con la operación, diferentes organismos oficiales evaluaron su impacto financiero y macroeconómico. El Banco Central (BCRA) analizó las consecuencias que podría tener el financiamiento sobre la balanza de pagos y concluyó que la operación “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales”.

Por su parte, la Oficina Nacional de Crédito Público, dependiente del Ministerio de Economía, evaluó las condiciones financieras ofrecidas por el organismo multilateral.

Según el análisis oficial, el costo financiero del préstamo es inferior al que la Argentina podría conseguir actualmente en el mercado, motivo por el cual no presentó objeciones a la operación.

Con la aprobación del acuerdo, queda habilitado así un marco de financiamiento por hasta u$s700 millones durante los próximos diez años, al que podrán incorporarse proyectos de distintas provincias para avanzar en la digitalización de sus sistemas públicos de salud. Mendoza será la primera en utilizarlo, con los u$s85 millones destinados a comenzar la transformación tecnológica de su sistema sanitario.