"Don't Look Back in Anger", el documental sobre el regreso de Oasis presentó su primer adelanto + Agregar ámbito en









Con un acceso sin precedentes y material inédito, la película es una producción de Magna Studios, presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK.

Liam y Noel volvieron a compartir escenario durante 2025.

Este fin de semana se cumplió un año desde que Oasis inició su gira “25” en Cardiff, Gales, su primera presentación juntos en 16 años. El documental, producido por Magna Studios y Sony Music Vision, creado por el guionista, productor y director Steven Knight —nominado a los premios BAFTA y a los Oscar por (Peaky Blinders y Mil Golpes), y dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace (LCD Soundsystem: Cállate y toca los éxitos, Nos vemos en el baño), presentó su primer adelanto.

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Don't Look Back in Angers se estrenará en cines IMAX y en salas seleccionadas en septiembre, antes de estar disponible exclusivamente en Disney+, a finales de este año.

De qué trata el documental de regreso de Oasis Don't Look Back in Anger narra la triunfal gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, Oasis Live ’25, uno de los regresos al rock ‘n’ roll más esperados de nuestro tiempo. La película es un relato inspirador de lo que podría considerarse el mayor evento musical de 2025, que captura la experiencia y las emociones de la banda y sus fans en todo el mundo. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de Noel y Liam en más de 25 años. Además de la gira mundial con entradas agotadas de la banda, la película también explora el profundo impacto emocional de este fenómeno cultural global y lo que su música significa para el público y las generaciones de todo el mundo.

Steven Knight afirmó: “La gira mundial de Oasis unió a generaciones, culturas y países, y transmitió un mensaje de reconciliación a un mundo fracturado. Don't Look Back in Anger no es solo una entrada para el concierto, sino también un pase para el backstage y un sitio en la mesa cuando Liam y Noel se sientan juntos por primera vez en 15 años para contar cómo están las cosas y cómo fueron”.

Con un acceso sin precedentes y material inédito, la película es una producción de Magna Studios, presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK. Los productores son Sam Bridger (Lewis Capaldi: Cómo me siento ahora, Nos vemos en el baño) y Guy Heeley (Peaky Blinders: El hombre inmortal).

Entre los productores ejecutivos se encuentran Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis y Tim O’Shea, con los mezcladores de sonido ganadores de un Oscar James Mather (Top Gun: Maverick, Belfast) y Tarn Willers (Zona de interés), junto con el director de fotografía Haris Zambarloukos (Belfast, Beetle Juice Beetle Juice) al frente del equipo técnico creativo.

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