Marco Rubio se reunirá con Lavrov para insistir en una mediación de EEUU en la guerra en Ucrania

El encuentro se realizará en Filipinas, durante una cumbre de la Asean que reunirá a los principales responsables de la diplomacia internacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este jueves con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en Filipinas.

El secretario de Estado de Estados Unidos , Marco Rubio , se reunirá este jueves con el canciller ruso, Serguéi Lavrov , en Filipinas, en un encuentro en el que volverá a plantear la posibilidad de que Washington actúe como mediador para intentar poner fin a la guerra en Ucrania . La reunión se realizará en el marco del encuentro de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), que se celebra en Manila.

"Si se presenta esa oportunidad" , afirmó Rubio, Washington mantiene abierta la posibilidad de desempeñar un papel para poner fin al conflicto. El funcionario reconoció que esos intentos "han decaído un poco en los últimos meses" , pero explicó que la reunión con Lavrov servirá para evaluar si existen condiciones para reactivar las conversaciones.

Rubio también defendió la necesidad de mantener el diálogo con Moscú pese a las diferencias entre ambos países. "Tenemos que tener una relación con el gobierno ruso, aunque tengamos áreas de desacuerdo", manifestó, y recordó que EEUU y Rusia son las dos potencias con el mayor arsenal nuclear del mundo.

Por su parte, Lavrov adelantó que consultará a Rubio sobre las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump , quien aseguró que un acuerdo para poner fin a la guerra podría estar cerca . "Se lo preguntaré a Marco Rubio mañana", expresó el canciller ruso.

La posibilidad de retomar las negociaciones llega en un momento de cambios para Ucrania . Mientras el país logró avances en el frente durante este año, el presidente Volodímir Zelenski impulsa una reorganización del Gobierno que también alcanza a la cúpula militar .

Sin embargo, Ucrania no será el único tema de la reunión. Rubio adelantó que buscará identificar otras áreas de cooperación entre EEUU y Rusia, en línea con la agenda más amplia que los ministros de Exteriores mantienen durante la cumbre de la Asean.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá este jueves con el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en Filipinas, para insistir en que Washington ayude a mediar en la guerra en Ucrania.

Marco Rubio alertó por el impacto global de un conflicto entre EEUU y China

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense mantuvo reuniones con el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, y con su par de India, Subrahmanyam Jaishankar. Durante el encuentro con Wang abordó un nuevo incidente entre embarcaciones chinas y filipinas en un banco de arena en disputa en el mar de China Meridional, una zona reclamada casi en su totalidad por Beijing.

Rubio calificó ese episodio como "progresivo" y advirtió sobre los riesgos de una escalada entre Washington y Beijing. "Eso debe gestionarse con muchísimo cuidado, porque, obviamente, un conflicto, sea económico o de otro tipo, entre EEUU y China tendría un impacto global dramático", señaló.

Desde el Ministerio de Exteriores chino informaron que Wang transmitió a Rubio su rechazo por las "recientes palabras y acciones negativas de la parte estadounidense", sin precisar a qué hechos hacía referencia. Además, el funcionario chino aseguró que ambos países están "preparando los próximos intercambios de alto nivel", en alusión a la prevista visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos en septiembre.

En el marco de la cumbre, los ministros de Exteriores de la Asean también analizaron las disputas territoriales en el mar de China Meridional y destacaron los avances en las negociaciones con Beijing para alcanzar un código de conducta destinado a evitar enfrentamientos en esa estratégica ruta del comercio mundial.