El Gobierno defendió las operaciones con oro del BCRA y aseguró que dejaron ganancias

Adrián Ravier sostuvo que las coberturas buscaron proteger las reservas frente a la volatilidad del precio. Cuestionó la politización del organismo auditor, que informó pérdidas por u$s1.023 millones en esas transacciones.

Adrián Ravier defendió la estrategia de cobertura del oro y cuestionó la politización de la AGN.

El Gobierno defendió este martes la estrategia de cobertura del oro del Banco Central y rechazó que el resultado de esas operaciones deba analizarse separado de la valorización del metal. El vocero presidencial, Adrián Ravier , aseguró que la posición registró ganancias netas por alrededor de u$s2.500 millones, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara pérdidas por u$s1.023 millones en las coberturas realizadas durante 2025.

En conferencia de prensa, el funcionario cuestionó la “politización de la AGN y sostuvo que contratar una protección frente a posibles caídas del precio no constituye, por sí mismo, un error.

“El BCRA es autónomo y debería dar sus respuestas, pero dada la repercusión, decimos algunas cosas” , expresó antes de explicar la postura oficial.

El vocero argumentó que la estrategia buscó dar estabilidad a un activo expuesto a fluctuaciones. Según explicó, la suba posterior del oro no permite concluir que la decisión de cubrirse haya sido equivocada.

“Hoy observamos mucha volatilidad, entonces no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica y la volatilidad que puede mostrar”, afirmó.

Para ilustrarlo, recurrió al ejemplo de una póliza de automóvil: pagar un seguro y no sufrir un accidente durante el año no significa que la contratación haya sido innecesaria. “Con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero por la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, más del 60%”, sostuvo.

Ravier señaló que el aumento de la cotización generó una ganancia de unos u$s3.500 millones en el activo. Su argumento fue que, aun descontando el resultado negativo de las coberturas, el balance de la posición en oro fue positivo.

El BCRA aseguró que su posición en oro, incluidas las coberturas, dejó una ganancia neta de u$s2.505 millones.

La diferencia entre el informe de la AGN y la respuesta del Banco Central

La controversia surgió por el informe de la AGN sobre los estados contables del BCRA, que registró pérdidas de u$s1.023 millones en operaciones de cobertura, pagadas con divisas.

El Banco Central respondió que su posición en oro, incluidas esas operaciones, dejó una ganancia neta de u$s2.505 millones. También acusó a la conducción del organismo auditor de actuar “con fines puramente políticos”.

Según la explicación de la autoridad monetaria, la política consiste en cubrir el 100% de su posición en oro para proteger las reservas ante una caída significativa de su precio. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, por su parte, sostuvo que el banco había especulado y errado el cálculo.

Durante la conferencia, Ravier también comparó la situación patrimonial actual con la de diciembre de 2023. Afirmó que el Banco Central tenía entonces “un desequilibrio enorme” y aseguró que su balance ahora “está saneado”.

El Ejecutivo aclaró que la privatización de AySA todavía no fue adjudicada

En otro tramo de la presentación, el Gobierno informó que las ofertas económicas por AySA siguen en evaluación y que aún no se produjo la adjudicación.

El 8 de octubre se abrieron las propuestas de los dos grupos calificados. El consorcio encabezado por Rowing presentó una oferta de u$s340,2 millones, mientras que Roggio Roas ofreció u$s285 millones, según el punteo oficial de la conferencia.

El futuro operador deberá cumplir un plan obligatorio de inversiones para 2027–2031 por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, equivalente a más de u$s2.000 millones. Entre las metas previstas, la cobertura deberá alcanzar en 2031 un mínimo de 75,3% en agua potable y 63,9% en cloacas.