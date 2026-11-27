Los jubilados y pensionados recibirán un dinero adicional antes de las fiestas. Cuándo les toca cobrar y cómo pueden consultar el monto que les corresponde.

Los jubilados y pensionados podrán contar con un ingreso extra para afrontar los gastos de fin de año.

Diciembre será un mes diferente para los jubilados y pensionados de todo el país , ya que recibirán un ingreso extra que les permitirá afrontar parte de los gastos de fin de año. ANSES confirmó las fechas de pago del medio aguinaldo, que en esta oportunidad llegará junto con un nuevo aumento en los haberes.

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El calendario se organizó para que todos los beneficiarios tengan el dinero disponible antes de Navidad , independientemente del monto que perciban cada mes.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo serán los primeros en recibir la segunda cuota del aguinaldo. Los depósitos comenzarán el miércoles 9 de diciembre, después del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, y se repartirán a lo largo de seis días hábiles.

Los jubilados que cobran la mínima serán los primeros en recibir sus haberes junto con el medio aguinaldo.

Una de las particularidades del calendario de este mes es que durante las últimas dos jornadas cobrarán tres terminaciones de documento por día . Esto permitirá finalizar los pagos de este grupo el miércoles 16 y dar lugar a los beneficiarios que perciben ingresos superiores.

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Por su parte, los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán un calendario más reducido. Aquellos con documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el miércoles 9, mientras que los finalizados en 2 y 3 lo harán el jueves 10. El resto recibirá el dinero el viernes 11.

Quienes cobran por encima de la mínima recibirán el dinero durante la segunda mitad de diciembre. MDZ

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el primer tramo?

Quienes perciben una jubilación o pensión superior a la mínima deberán esperar hasta la segunda mitad de diciembre. En este caso, los pagos se repartirán en cinco jornadas hábiles y finalizarán el miércoles 23, un día antes de Nochebuena.

Al igual que quienes cobran la mínima, estos beneficiarios recibirán el aguinaldo con el aumento correspondiente al último mes del año. El derecho a percibir este ingreso adicional no depende del monto de sus haberes ni de si reciben algún refuerzo económico del Gobierno.

El calendario para este grupo será el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Aquellas personas que tengan dudas sobre la fecha que les corresponde podrán consultarla desde Mi ANSES. Allí también encontrarán información sobre el lugar de cobro y el recibo correspondiente a diciembre.

Cómo se acredita la segunda cuota del SAC en diciembre

El Sueldo Anual Complementario, conocido popularmente como aguinaldo, se paga en dos cuotas al año, una en junio y otra en diciembre. En el caso de los jubilados y pensionados, el dinero se deposita junto con el haber mensual en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Para quienes hayan cobrado la prestación durante todo el semestre, el importe será equivalente a la mitad del haber de diciembre. En esta oportunidad, el cálculo contemplará el aumento del 2,17% correspondiente a la inflación de octubre, por lo que el monto será mayor al recibido durante la primera mitad del año.

Con esta actualización, la jubilación mínima quedará en aproximadamente $453.797 y el medio aguinaldo será de $226.898. Entre ambos conceptos, los beneficiarios tendrán un ingreso de alrededor de $680.695 brutos, sin contar los refuerzos extraordinarios.

Cabe aclarar que el bono de $70.000, que se entregó durante los últimos meses a quienes cobran la mínima, no forma parte del cálculo del SAC. Lo mismo ocurre con los refuerzos proporcionales destinados a quienes perciben haberes ligeramente superiores.

Para conocer el importe que efectivamente recibirán en sus cuentas, los titulares podrán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el recibo de diciembre encontrarán detallados los montos correspondientes a la jubilación, el aguinaldo y los descuentos aplicados.