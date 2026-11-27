Falsedad, torpeza, incoherencia y mala intención son algunas de las calificaciones que aparecen en las respuestas del equipo del Central ante cada cuestionamiento técnico de la AGN.

Los vocablos que se utilizan en un diálogo dicen mucho sobre el estado de cualquier situación en general. Pero si los términos se deslizan muy por fuera de los límites de lo que suele establecer el lenguaje formal que se usa institucionalmente en una auditoría, lo que revela, en realidad, es que la batalla está en desarrollo y puede desbordarse. Eso es lo que se comprueba del Anexo del Informe final de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los envíos de oro al exterior por parte del Banco Central (BCRA) , que conduce Santiago Bausili .

Falsedad, torpeza, incoherencia y mala intención son algunas de las calificaciones que aparecen en las respuestas del equipo del Central ante cada cuestionamiento técnico de la AGN, que, entre otras revelaciones, llama la atención sobre el hecho de que el convenio de refundición de los lingotes “se rige por ley suiza y somete las controversias a arbitraje”. Este comentario se dio luego de que el Central señalara que no existía riesgo alguno.

Después de dar la exclusiva sobre que el oro se encuentra en Inglaterra y que no se pudo constatar que haya una póliza que resguarde la transferencia, Ámbito accedió a la guerra de argumentos entre el BCRA y los técnicos de la AGN ante cada uno de los hallazgos enviados a mitad de octubre.

Cuando la Auditoría detectó que “las operaciones financieras con oro como activo subyacente registradas durante 2025 generaron resultados negativos”, la respuesta del Central fue que se trataba de una afirmación “falsa” y que la AGN no avisó que se había ampliado el objeto de la auditoría.

A esto la AGN le responde con un tiro por elevación dado que el BCRA impidió que la auditoría se realizara un año atrás: “El análisis de las operaciones financieras con el oro como activo subyacente estaba previsto en la planificación. Esta incluía procedimientos para evaluar el rendimiento de las tenencias de oro. Al extenderse el período auditado a 2025, se incorporaron a la planificación preguntas específicas sobre operaciones financieras vinculadas al oro de este año”.

Luego, el Central subraya, con dureza contra los técnicos de la AGN, que se “concluye este punto haciendo un análisis técnicamente incorrecto, incompleto e impreciso de la información que dice haber relevado. El proyecto pone foco en solo una parte de los resultados del ejercicio 2025, sin hacer referencia al resto de los datos”.

A esto, la AGN contesta que “el auditado sostiene que el proyecto analiza solo una parte de los resultados de 2025. Las utilidades globales del BCRA y el resultado neto de sus reservas constituyen información de contexto, pero no resuelven las cuestiones específicas sobre documentación, controles y resultados de la operatoria examinada. El hallazgo no sostiene que la pérdida de los derivados determine una pérdida global del Banco, sino que identifica una pérdida vinculada al objeto de auditoría, en razón de la utilización del oro como activo subyacente”.

Un elemento no menor que destaca la AGN es que esa operación representó una pérdida de divisas, y que eso fue confirmado por el Central: “ La ganancia y la pérdida no son equivalentes en términos de reservas. La revalorización del oro es una ganancia no realizada sobre un activo (su realización implica vender el activo). La pérdida por derivados, en cambio, fue realizada y pagada en divisas. El propio auditado señala en su descargo que estas operaciones afectan exclusivamente a las reservas en divisas”.

Asimismo, el BCRA cuestiona a la AGN por aportar muchos detalles sobre quiénes intervinieron en la operación del envío del oro: “(...) en la página 25 del Proyecto revela innecesariamente con mucho detalle los procedimientos operativos y los nombres de las empresas y rutas utilizadas por el BCRA para el traslado de sus barras de oro, lo que podría impactar sobre los riesgos de cualquier rebalanceo futuro de reservas en oro, limitando sensiblemente su margen de acción”.

Refundición

Otro de los puntos más candentes es a partir de que la AGN afirmara que “no se evidenció la existencia de un análisis integral de los riesgos asociados a la administración, traslado y depósito de las reservas de oro”.

La respuesta del BCRA es dura, puesto que cuestiona la idoneidad técnica de la auditoría: “Esta afirmación es imprecisa, carente de cualquier fundamento técnico o análisis que la respalde y ni siquiera individualiza cuál es el “análisis integral de riesgos” que estiman “faltante””.

La Auditoría sostiene que se queda corta, porque se aborda parcialmente si solo se trata “la justificación económica, la inmunidad de ejecución, la selección de la transportista, el tratamiento de las barras rechazadas o la rendición de resultados. Su cantidad y denominación no resuelven por sí solas la observación: corresponde analizar qué riesgos identifican, cómo los ponderan y qué medidas prevén”.

Entre otros aspectos, el Central aborda el tema de la refundición de barras, remarcando que “pudo constatar la AGN el plan de contingencia elaborado por el BCRA para aquellas barras que podían no ser aceptadas en destino, incluyendo el acuerdo firmado entre el BCRA y el BIS para su refundición”.

A lo que la AGN contesta que no se obtuvo evidencia de que se hayan evaluado, por caso el cambio en la naturaleza del activo, ya que “la operatoria transformó barras físicas, individualizadas y bajo custodia propia en un derecho de crédito sobre una cuenta de oro no asignado en el BIS”. A lo que agrega otro elemento de gravedad, al subrayar que “el convenio de refundición se rige por ley suiza y somete las controversias a arbitraje”.

A esto se suman dos afirmaciones de la AGN que agravan la situación, ya que señalan que “la propiedad y el riesgo del oro se transfieren al BIS al momento de la recolección, y a cambio el BCRA recibe una acreditación en una cuenta especial de la que no puede disponer hasta cumplir todas sus obligaciones; el BIS puede rechazar y devolver el oro a costa del cliente, o exigirle pagos adicionales que determina a su discreción razonable”.

¿Envío asegurado?

Otro de los hallazgos que más rispideces generó entre ambas entidades fue la frase de la AGN respecto de que el BCRA “no acreditó mantener bajo su resguardo la póliza de seguro que ampara la operatoria”.

El Central fue contundente en su descargo, al indicar que “la afirmación de la AGN es falsa. La entidad contratada para realizar los traslados efectivamente acreditó contar con una póliza de seguro global para todas las operaciones de la compañía”.

La AGN responde que el BCRA no tiene “bajo su resguardo la póliza el instrumento contractual que fija en forma vinculante los términos de la cobertura. El propio descargo reconoce que la documentación disponible es un certificado de cobertura y no la póliza”.

“Se trata de una cobertura que ampara la totalidad de las operaciones de la transportista, con un límite de USD 300,8 millones por siniestro, sujeto a reducción por siniestros pagados”, sumó la AGN.