La billetera virtual que te devuelve hasta $10.000 pagando con QR + Seguir en









Un esquema de reintegros para pagos realizados en trámites de la Ciudad de Buenos Aires con reintegro directo en la cuenta y un tope por usuario.

El reintegro se acredita directamente en la cuenta de la app dentro de los 15 días hábiles y funciona sólo con dinero disponible.

El avance de los pagos digitales en la gestión cotidiana de obligaciones sumó un nuevo incentivo para quienes utilizan billeteras virtuales. Buepp, la app desarrollada por el Banco Ciudad, habilitó un beneficio que permite recuperar parte del dinero abonado en trámites oficiales mediante el escaneo del código QR de la Boleta Única Inteligente (BUI).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El esquema contempla una devolución del 20% del monto pagado, con un límite total de $10.000 por cliente. El reintegro se acredita en la cuenta asociada a la aplicación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la operación y funciona únicamente con saldo disponible, sin posibilidad de utilizar tarjetas o pagos contactless.

Buepp celular Buepp: 20% de descuento en trámites no tributarios de CABA La promoción alcanza a una amplia gama de gestiones administrativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluidas aquellas que no están vinculadas al esquema impositivo tradicional. El beneficio rige para pagos efectuados todos los días y se encuentra vigente hasta el 31 de enero de 2026.

El descuento se aplica una sola vez por usuario y mantiene el tope máximo de reintegro fijado en $10.000. La operatoria exige escanear el QR correspondiente al trámite a través de la app Buepp y contar con fondos previamente acreditados en la cuenta, condición excluyente para acceder a la devolución.

buepp 1.png Cómo acceder a este descuento de Buepp Para utilizar el beneficio, el usuario debe contar con una cuenta activa en Buepp y saldo disponible al momento del pago. El proceso se realiza desde el celular, escaneando el código QR impreso o digital de la Boleta Única Inteligente emitida por el organismo correspondiente.

Una vez completada la operación, el sistema registra automáticamente el reintegro, que se acredita en la cuenta dentro del plazo establecido. La promoción no requiere inscripción previa ni validaciones adicionales, aunque el beneficio se limita a un único uso por cliente durante el período de vigencia. agip-abl.jpg Principales trámites en los que se puede ahorrar Entre los conceptos incluidos se encuentran diversas gestiones administrativas y obligaciones locales, como infracciones de tránsito, cargos vinculados a vehículos y otros trámites no tributarios gestionados por el Gobierno porteño. En todos los casos, el pago debe efectuarse mediante QR desde la aplicación. Además, la billetera incorpora beneficios adicionales para el pago de expensas en consorcios adheridos que cuenten con cuenta en el Banco Ciudad. En ese caso, también se habilita una devolución del 20%, con un tope mensual de $10.000, siempre que el cobro se encuentre centralizado en la entidad bancaria.