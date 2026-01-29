El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la asignación de más de $129.000 millones en subsidios para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, destinados a equipamiento, capacitación, funcionamiento institucional y fortalecimiento operativo frente a emergencias.
Asignan más de $129.000 millones al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios
La Resolución 91/2026 asignó fondos a 1.062 asociaciones, federaciones provinciales y al sistema nacional para equipamiento, capacitación y gastos operativos. La medida apunta a reforzar la respuesta ante desastres de gran magnitud.
La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 91/2026, lleva la firma de la ministra Alejandra Susana Monteoliva y se enmarca en lo dispuesto por la Ley 25.054, que regula el financiamiento y funcionamiento del sistema de bomberos voluntarios en la Argentina.
Más de $100.800 millones para asociaciones de primer grado
Según el artículo 1° de la resolución, el Gobierno destinó $100.810.319.998,50 a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, incluidas en el Anexo I de la norma.
Cada entidad percibirá $94.924.971,75, que deberán ser utilizados para la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, elementos de protección personal y otros insumos vinculados a la lucha contra el fuego y la protección civil, así como para su mantenimiento y conservación.
Fondos para federaciones provinciales: funcionamiento y capacitación
La resolución también asignó recursos a entidades de segundo grado provinciales. En ese marco, se dispuso el envío de $7.754.639.995,93 para gastos de funcionamiento y representación, distribuidos de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas.
Además, otros $7.754.639.995,93 destinados específicamente a capacitación de bomberos voluntarios y directivos, en los términos previstos por la ley vigente.
Recursos para la Agencia Federal de Emergencias
La norma asigna además $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, para cubrir gastos previstos en el artículo 13 de la Ley 25.054.
Entre ellos se incluyen tareas de fiscalización, creación de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, gastos administrativos, capacitación, formación de instructores y subsidios extraordinarios ante situaciones de emergencia o desastres de gran magnitud.
Fondos para el Consejo de Federaciones
Por otro lado, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, como ente de tercer grado, recibirá: $7.754.640.000 para gastos de funcionamiento y desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación de Bomberos Voluntarios y $2.584.880.000 para gastos operativos y de representación institucional.
La resolución establece que los pagos se realizarán conforme a la disponibilidad de fondos en la cuenta recaudadora del Banco Nación y estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones administrativas y rendiciones de cuentas por parte de las entidades beneficiarias.
En caso de incumplimientos o anomalías, el Ministerio podrá suspender el pago de los subsidios y avanzar con las acciones legales correspondientes.
Además, los bienes adquiridos con estos fondos deberán ser inventariados y identificados públicamente con la leyenda: “Subsidio Nacional Ley N° 25.054. Ministerio de Seguridad Nacional – Presidencia de la Nación”.
