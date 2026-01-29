Liam Neeson regresa a Netflix con "En tierra de santos y pecadores", un neo western imperdible + Seguir en









El actor de la icónicas películas de acción llega ala plataforma de streaming con un enfoque moderno sobre el mítico género.

"En tierra de santos y pecadores": la película neo western de Liam Neeson que llega a Netflix.

"En tierra de santos y pecadores" llega a Netflix con Liam Neeson como protagonista, en un filme que combina elementos del western clásico con un enfoque moderno y atmosférico. Esta película, dirigida por Robert Lorenz, traslada la acción a los paisajes brumosos de Irlanda, donde un exsicario arrepentido se ve obligado a reanudar su pasado violento tras la llegada de terroristas del IRA a su pueblo.

El actor irlandés demuestra una vez más su versatilidad, alejándose de los estereotipos de acción pura que lo consagraron en Hollywood. La trama explora temas como la redención, la justicia y los conflictos morales, mientras Neeson interpreta a un hombre solitario que debe enfrentar su pasado para proteger a su comunidad.

en tierra de santos y pecadores netflixx De qué trata "En tierra de santos y pecadores" La historia sigue a un antiguo sicario que vive oculto en un pueblo irlandés, manteniendo una relación armónica con sus vecinos. Su tranquilidad se rompe cuando un grupo de terroristas del IRA llega al lugar, desatando una serie de eventos que lo obligan a reanudar su vida pasada. La película mezcla elementos del western tradicional, como el pistolero envejecido y el pueblo aislado, con un conflicto moderno que desafía las lealtades y la moralidad de los personajes.

El director Robert Lorenz, con influencias de Clint Eastwood, logra una atmósfera tensa y reflexiva, donde los paisajes irlandeses contrastan con la violencia y la intriga. Los terroristas, aunque pertenecen al IRA, funcionan como forajidos clásicos que desestabilizan el equilibrio del pueblo, obligando al protagonista a tomar partido.

Tráiler de "En tierra de santos y pecadores" Embed - EN TIERRA DE SANTOS Y PECADORES - Tráiler Oficial Reparto de "En tierra de santos y pecadores" El elenco principal incluye a:

Liam Neeson

Kerry Condon

Ciarán Hinds

Colm Meaney

Jack Gleeson

