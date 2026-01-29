"En tierra de santos y pecadores" llega a Netflix con Liam Neeson como protagonista, en un filme que combina elementos del western clásico con un enfoque moderno y atmosférico. Esta película, dirigida por Robert Lorenz, traslada la acción a los paisajes brumosos de Irlanda, donde un exsicario arrepentido se ve obligado a reanudar su pasado violento tras la llegada de terroristas del IRA a su pueblo.
Liam Neeson regresa a Netflix con "En tierra de santos y pecadores", un neo western imperdible
El actor de la icónicas películas de acción llega ala plataforma de streaming con un enfoque moderno sobre el mítico género.
-
Netflix se revolucionó con el estreno de la nueva temporada de una de sus series más exitosas
-
Llega a Netflix la cuarta temporada de la serie época más exitosa de la plataforma
El actor irlandés demuestra una vez más su versatilidad, alejándose de los estereotipos de acción pura que lo consagraron en Hollywood. La trama explora temas como la redención, la justicia y los conflictos morales, mientras Neeson interpreta a un hombre solitario que debe enfrentar su pasado para proteger a su comunidad.
De qué trata "En tierra de santos y pecadores"
La historia sigue a un antiguo sicario que vive oculto en un pueblo irlandés, manteniendo una relación armónica con sus vecinos. Su tranquilidad se rompe cuando un grupo de terroristas del IRA llega al lugar, desatando una serie de eventos que lo obligan a reanudar su vida pasada. La película mezcla elementos del western tradicional, como el pistolero envejecido y el pueblo aislado, con un conflicto moderno que desafía las lealtades y la moralidad de los personajes.
El director Robert Lorenz, con influencias de Clint Eastwood, logra una atmósfera tensa y reflexiva, donde los paisajes irlandeses contrastan con la violencia y la intriga. Los terroristas, aunque pertenecen al IRA, funcionan como forajidos clásicos que desestabilizan el equilibrio del pueblo, obligando al protagonista a tomar partido.
Tráiler de "En tierra de santos y pecadores"
Reparto de "En tierra de santos y pecadores"
El elenco principal incluye a:
-
Liam Neeson
Kerry Condon
Ciarán Hinds
Colm Meaney
Jack Gleeson
Dejá tu comentario