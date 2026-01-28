Qué países de América Latina concentran las mayores fortunas en 2026 + Seguir en









Con cifras actualizadas, un grupo selecto de países domina la riqueza total de la región, a medida que los mil-millonarios crecen.

El ranking actualizado de las mayores fortunas de la región.

Las mayores fortunas de Latinoamérica a inicios de 2026 están concentradas en Brasil, México, Colombia y Chile, de acuerdo con cifras actualizadas del Bloomberg Billionaires Index. De hecho, las 10 personas más ricas de Latinoamérica y el Caribe aumentaron sus fortunas y, en consecuencia, avanzaron puestos en la lista global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La riqueza de los milmillonarios de Latinoamérica y el Caribe se incrementó 16 veces más rápido que la economía de la región en su conjunto”, explicó Oxfam en un nuevo informe.

“Este comportamiento se explica no solo por fundamentos sectoriales sólidos, sino también por un entorno financiero internacional que ha vuelto a posicionar a los mercados emergentes como un destino atractivo para el capital global”, dijo a Bloomberg Paula Chaves, analista del bróker global HFM.

La analista considera que los principales condicionantes para estos grandes grupos empresariales en 2026 estarán ligados a tres ejes fundamentales.

En primer lugar, la evolución del entorno político y regulatorio, especialmente en materia fiscal, arancelaria y de intervención estatal; segundo, la dinámica del crecimiento global y de China, clave para sostener la demanda de materias primas; y tercero, la capacidad de cada grupo para adaptarse a un escenario de liquidez global más selectiva, priorizando eficiencia operativa, control del endeudamiento y generación consistente de caja.

Los países que concentran mayor riqueza en la región Según Oxfam, Brasil concentra la mayor cantidad de milmillonarios de la región (66) y también la mayor riqueza total de Latinoamérica (u$s253.196 millones). Le siguen, en este orden, México (u$s219.000 millones), Chile (u$s54.400 millones), Colombia (u$s42.000 millones) y Argentina (u$s19.800 millones), otras de las principales economías latinoamericanas. A noviembre del año pasado, la región contaba con 109 milmillonarios, 14 más que un año antes. La fortuna conjunta de este grupo alcanzó los u$s622.900 millones, una cifra cercana al PIB combinado de Chile y Perú. millonariosjpg.webp Los 10 más ricos de la región latinoamericana Carlos Slim (u$s116.000 millones): el mexicano es propietario de la empresa de telecomunicaciones América Móvil (AMX), fundada a partir de la privatización de Teléfonos de México (Telmex) y su activo más valioso es una participación mayoritaria en América Móvil, seguida de sus participaciones en el holding Grupo Carso (GCARSOA1) y en la firma de banca y seguros Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO), de acuerdo a Bloomberg. Germán Larrea (u$s70.200 millones): el mexicano cosechó su fortuna a través de la participación del 60% que su familia tiene en el conglomerado minero Grupo México (GMEXICOB), del que es presidente ejecutivo. Además, tiene una participación directa de menos del 1% en Southern Copper Corp (SCCO) y controla Grupo Cinemex, una cadena mexicana de cines de capital cerrado. Iris Fontbona y su familia (u$s55.800 millones): La riqueza de la familia chilena se debe al Grupo Luksic, que controla empresas en el ramo de los sectores financiero, bebidas, manufacturero, energía, transporte y servicios portuarios. Eduardo Saverin (u$s36.500): el brasileño es uno de los cofundadores de Facebook (actualmente Meta), y a 2022 poseía aproximadamente el 2% de la compañía Meta Platforms. También fue cofundador en 2015 de B Capital Group, una empresa de capital riesgo. Jorge Paulo Lemann (u$s28.500 millones): el brasileño es cofundador de 3G Capital y del grupo cervecero más grande del mundo, AB InBev. La mayor parte de su riqueza proviene de una participación del 9% en Anheuser-Busch InBev. Jaime Gilinski (u$s27.700 millones): el banquero colombiano rompió el enroque del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), un bloque de compañías que por 40 años tuvo participaciones cruzadas. Tras años de puja con el Sindicato Antioqueño, Gilinski llegó a un acuerdo para entregarles acciones de Grupo Sura y Grupo Argos a cambio del control mayoritario de Grupo Nutresa. En marzo de 2025, cerró la adquisición del 100% de Nugil, el vehículo que utilizó para sus Ofertas Públicas, y se consolidó como dueño del 84,5% de Nutresa. Alejandro Santo Domingo y su familia (u$s18.100 millones): el empresario preside la junta directiva del Grupo Valorem, conglomerado familiar dueño de las tiendas de hard discount D1. Además, la familia es propietaria de inversiones en el sector de transporte, proyectos inmobiliarios, servicios públicos y en medios y entretenimiento. David Vélez (u$s17.700 millones): el colombiano es cofundador del neobanco Nubank en Brasil. La entidad solicitó el año pasado una licencia bancaria en Estados Unidos. De aprobarse, Nubank podrá ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales en Estados Unidos, además de profundizar su relación con clientes actuales y potenciales en el país. Alejandro Baillères (u$s 16.500 millones): el mexicano preside Grupo BAL, una compañía de inversión que abarca minería, metales, comercio minorista y servicios financieros. De acuerdo a Bloomberg, su activo más valioso es una participación del 44% en Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata refinada. André Esteves (u$s14.200 millones): el brasileño es presidente y accionista mayoritario de Banco BTG Pactual. Allí concentra gran parte de su fortuna, del cual posee aproximadamente un 25%, lo que lo convierte en uno de los principales accionistas del mayor banco de inversión de Latinoamérica.

Temas Riqueza

Millones

Latinoamérica