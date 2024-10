El Grupo de los Seis se reunirá para proponer reactivación de obras de infraestructura con financiamiento privado

Se harán presentes en el encuentro los presidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) , Daniel Funes de Rioja, el de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, el de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , Adelmo Gabbi, el de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios , Natalio Mario Grinman, el de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Javier Bolzico, y el de la Sociedad Rura l, Nicolás Pino. Además, no se descarta la presencia de dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Dia de la Industria Javier Milei Daniel Funes de Rioja Funes de rioja junto al Presidente Milei. Prensa UIA

Con este escenario enfrente, los empresarios nucleados en el grupo elevarán propuestas para reactivar obras de infraestructura con capital privado. Además, también buscarán solicitar terminar obras privadas, ya que, debido al grave deterioro que sufren (o las ocupaciones o vandalización de viviendas), esto lleva a perder el capital invertido.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, entre las propuestas que se barajarán se incluye el desarrollo de caminos rurales en el marco de un “Plan de Conectividad Productiva” que reduzca costos de internet satelital y alcance a comunidades desconectadas. También se buscará debatir sobre obras de agua y saneamiento y control de extremos hídricos (inundaciones y sequías) y proyectos de logística que incluyen renovar 3.000 kilómetros de redes ferroviarias y tratar su ampliación.

El llamado de Javier Milei a los empresarios: "Es momento de invertir"

Milei estuvo presente en el Coloquio IDEA y expuso, el pasado viernes, ante el círculo rojo de empresarios reunidos en la ciudad de Mar del Plata. Dentro de las definiciones más importantes, el Presidente insistió con que su gobierno no devaluará y que avanzará haca la dolarización endógena, al tiempo que reiteró su llamado a los empresarios para que inviertan en el país.

"Ustedes son los responsables de su propio destino, ustedes son los arquitectos de su propio futuro. Si no se ocupan ustedes de ustedes mismos, ¿quién lo va a hacer? ¿El Estado? No, porque el Estado lo único que puede hacer es daño, el Estado no produce nada. Cuando el Estado da algo, es porque antes se lo robó a alguien. Por eso, nosotros hemos implementado la política más liberal de toda la historia argentina", detalló Milei.

milei idea.jpg Milei habló frente a empresarios durante más de una hora en el Coloquio IDEA.

Luego, el líder libertario agregó: "Ustedes son los responsables de hacer Argentina grande otra vez. Nosotros solamente les estamos brindando un terreno de juego en el cual puedan jugar. Pero ustedes son los que van a poner de pie a la Argentina".

Milei también anticipó que desde el Gobierno esperan una "oleada de inversiones", especialmente en el sector energético. En ese sentido, también remarcó la importancia de la implementación del RIGI (Régimen Integral de Garantías para Inversiones), que aseguró ofrecerá garantías sólidas a quienes decidan invertir en Argentina, permitiendo que el sector privado opere sin los temores habituales relacionados con expropiaciones o cambios imprevistos en las reglas del juego.

“Incorporamos la ecuación económica financiera de un negocio, lo que hace que cada vez que el Estado quiera hacer política fiscal haciéndole daño al sector privado, el costo sea mucho mayor”, detalló.

Además, sobre las críticas, el Presidente afirmó que el "impacto negativo" que hubo en el primer trimestre en el sector productivo "ya se empezó a revertir". “La utilización de la capacidad instalada está por encima de lo que teníamos el año pasado”, argumentó.

“El programa económico fue tan bien diseñado que implicó no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad”, celebró el jefe de Estado. "Si lo quieren ver con industria, ya esta en los mismos niveles que noviembre. Es decir hubo un impacto negativo en el primer trimestre y ya empezó a revertir. El programa económico fue tan bien diseñado que implico no tener que sufrir fuertemente en materia de actividad y hoy ya la utilización de la capacidad instalada ya esta por encima del año pasado", sentenció.