Netflix confirmó que la serie "El Agente Nocturno" tendrá una cuarta temporada + Seguir en









La serie esta protagonizada por Gabriel Basso y basada en la novela de Matthew Quirk, “The Night Agent”.

El Agente Secreto volverá para una cuarta parte. Netflix

The Night Agent (El Agente Nocturno) fue renovada por Netflix para una cuarta temporada, que se rodará en Los Ángeles.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La plataforma de streaming anunció la noticia con un video en el que turistas en Nueva York "responden a la llamada" contestando un teléfono que suena en pleno Times Square. Tras completar con éxito una misión, "'El Agente Nocturno' regresará para la cuarta temporada" apareció en una valla publicitaria digital gigante.

De qué trata El Agente Nocturno Protagonizada por Gabriel Basso y basada en la novela de Matthew Quirk, “The Night Agent” sigue al agente del FBI Peter Sutherland mientras debe proteger a los Estados Unidos de un topo en los niveles más altos del gobierno federal.

“Ha sido una aventura increíble filmar 'El Agente Nocturno' en cinco países de tres continentes hasta este momento, y estamos encantados de que las aventuras de Peter Sutherland continúen en la cuarta temporada”, declaró el creador, productor ejecutivo y showrunner Shawn Ryan. “Nuestros guionistas, elenco y equipo están listos para responder a la llamada y ofrecer a nuestros increíbles fans aún más giros inesperados y emociones”.

La tercera temporada se emitió en febrero y continuó tras los explosivos sucesos de la segunda temporada. Según la sinopsis: “El agente nocturno Peter Sutherland es llamado para rastrear a un joven agente del Tesoro que huyó a Estambul con información gubernamental confidencial tras asesinar a su jefe. Esto da inicio a una secuencia de eventos en la que Peter investiga una red de dinero oscuro mientras evita a sus asesinos a sueldo, lo que lo pone en una situación de conflicto con un periodista implacable. Trabajando juntos, descubren secretos enterrados y viejos rencores que amenazan con doblegar al gobierno y provocar su muerte en el proceso”.

Temas Netflix

Series