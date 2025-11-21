Aportes registrados: cómo consultar tu historial laboral en Mi ANSES + Seguir en









El organismo previsional informó sobre el servicio digital para acceder a la información sobre los aportes jubilatorios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un servicio digital que permite acceder al historial completo de aportes laborales. Este trámite resulta fundamental para quienes necesitan verificar su historia laboral, especialmente al solicitar la jubilación. La consulta se realiza sin necesidad de asistir a una oficina, a través de la plataforma en línea o la aplicación móvil.

El sistema brinda información detallada sobre los aportes declarados por empleadores para trabajadores en relación de dependencia. Los trabajadores autónomos y monotributistas pueden visualizar los períodos registrados y las remuneraciones declaradas. La constancia obtenida tiene validez oficial sin requerir firma adicional de personal de ANSES.

anses página.png Qué es la Historia Laboral La Historia Laboral contiene el registro completo de aportes jubilatorios de cada trabajador. Para los empleados en relación de dependencia, muestra las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. Los autónomos y monotributistas encuentran en este documento los períodos registrados y los montos aportados.

El sistema incluye datos provenientes de provincias que transfirieron sus registros al ámbito nacional. Esta información complementa el historial laboral y asegura un registro completo de los aportes realizados a lo largo de la vida activa. En algunos casos, la falta de información sobre remuneraciones indica que los aportes se realizan en otra caja jubilatoria.

Cómo ver tus aportes en Mi ANSES, paso a paso El proceso de consulta requiere ingresar a la página web o utilizar la aplicación Mi ANSES. Los usuarios deben autenticarse con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, deben dirigirse a la sección "Trabajo" y seleccionar la opción "Consulta de Historia Laboral".

El documento generado se puede descargar e imprimir directamente desde la plataforma. Esta constancia sirve como comprobante oficial de los aportes registrados. Para quienes necesiten un documento con firma institucional, ANSES ofrece la opción de solicitar un Reconocimiento de Servicios, una resolución formal que detalla los aportes jubilatorios registrados a nivel nacional. La consulta permanece disponible las 24 horas, a través de ambos canales digitales.

