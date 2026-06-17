El impacto del RIGI en el mercado laboral: estiman que puede generar entre 200.000 y 300.000 empleos

Diversos estudios aseguran que la hipótesis de una mayor migración laboral hacia el Interior es razonable, pero acotada. Además, minería y energía son sectores muy intensivos en capital pero que generan pocos empleos.

Los proyectos anunciados para el interior del país bajó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) comprometen más de u$s22.000 millones y, según la información disponible, crearían casi unos 50.000 empleos directos. A su vez, si se aplicaran multiplicadores tipo CAEM, el impacto total podría ubicarse entre 200.000 y 300.000 puestos. Entre las conclusiones que arriban los expertos se detalló que para el mercado laboral nacional esto será un fenómeno limitado , ya que muchos de los empleos indirectos pueden ser temporales y porque la migración hacia el interior sería "acotada".

El hecho de que la economía se mueva a dos velocidades tiene su reflejo en el empleo, ya que los sectores más pujantes y con fuertes inversiones anunciadas son los que menos puestos de trabajo generan. Así, las áreas con proyectos de minería y energía podrían incrementar pero de forma limitada los empleos en las provincias con recursos naturales específicos como Neuquén, San Juan, Catamarca, Salta, Santa Cruz y otras jurisdicciones del Interior.

"Si los proyectos se concretan, demandarán empleo directo durante la construcción y la operación, y también empleo indirecto en proveedores y servicios profesionales, entre otros. Además, aparecerá empleo inducido en comercio, vivienda, educación y salud. De todos modos, la magnitud nacional del fenómeno debe ser puesta en perspectiva. Minería, petróleo, gas y energía son sectores muy intensivos en capital pero no generan empleo directo en la misma proporción ", aseguraron desde Fundación Mediterránea.

Neuquén , con Vaca Muerta , es un ejemplo de cómo cambió la dinámica laboral en esa provincia desde que comenzó a impactar la explotación no convencional de hidrocarburos. Desde Fundación Mediterránea destacan que, si bien el empleo privado registrado provincial aumentó con fuerza, un 40% en una década, en cantidad se tratan de 40.000 empleos; un número no tan fuerte para el total nacional.

Según el informe Cadena de Valor para el desarrollo de Vaca Muerta del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas , hacia 2030 el sector prevé que requerirá otros 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales para actividades vinculadas a perforación, acondicionamiento de pozos y operaciones. El crecimiento de la actividad impulsará la demanda de personal calificado, no tan fácil de conseguir, como operarios, soldadores, choferes, maquinistas e ingenieros.

A su vez, un informe de Politikon reveló que, de las 24 jurisdicciones subnacionales, en marzo de 2026 respecto a igual mes de 2025, sólo una mostró crecimiento neto de empresas empleadoras: precisamente Neuquén. Esta provincia tuvo una leve suba del 0,1% que equivale a 12 empresas más; el resto del país, por su parte, exhibe retrocesos de distinta magnitud: van desde descensos menores al 2% (La Pampa, CABA y San Juan) hasta bajas mayores al 10% como el caso de La Rioja (-10,7%).

Qué sucede en el resto del país en materia de empleo

El mismo informe de Politikon reveló que aquellas provincias donde no hay recursos naturales energéticos ni mineros la situación es compleja. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explica la mayor pérdida de empresas, con 4.311 empleadores menos (-2,6%), entre marzo del 2026 y el mismo mes de 2025, seguida por Córdoba que perdió 2.187 firmas (-4,4%), CABA con -1.539 (-1,3%) y Santa Fe con -1.305 (-2,7%).

"Estos distritos presentan mermas profundas en términos absolutos debido a que son los que presentan al mismo tiempo el mayor volumen de empresas: en conjunto, estas cuatro jurisdicciones reúnen el 72% del total de empresas en el país. Por lo tanto, sus caídas no sólo impactan en términos locales, sino que arrastran el agregado nacional", destacaron.

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A su vez, según un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETYD) de la Universidad Nacional de San Martín, reveló que entre septiembre del 2023 y el mismo mes de 2025, la caída del empleo privado formal fue generalizada en casi todo el país: 318 de los 498 departamentos registraron bajas.

Según el informe del CETYD indica que el NEA (Noreste Argentino) tuvo una caída del empleo formal del 7,1%. Le siguió el NOA (Noroeste Argentino), con un retroceso del 3,4%; Cuyo, con una baja del 2,2%; y la Patagonia y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), las dos con deterioros cercanos al 2%. La región Centro cerró el ranking con una caída del 1,8%.

¿Habrá migraciones hacia provincias con explotación minera o energética?

Según Fundación Mediterránea, probablemente la migración sea selectiva: "Se moverán con más facilidad trabajadores jóvenes, técnicos y profesionales con experiencia en actividades vinculadas a esos proyectos. En cambio, será más difícil una mudanza masiva de trabajadores con menor calificación, familias arraigadas o perfiles laborales menos compatibles con los nuevos proyectos".

Para estos mismos expertos, los grandes proyectos son una condición importante, pero no suficiente porque pueden generar empleo de calidad y dinamizar proveedores, pero difícilmente actúen como una válvula de absorción inmediata para el empleo que no genera el resto de la economía. "Habrá provincias y ciudades ganadoras, mayor demanda de trabajadores y más migración selectiva. Pero el salto no será automático ni necesariamente masivo", finalizaron.