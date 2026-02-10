SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de febrero 2026 - 12:56

El Gobierno le canjeó títulos al BCRA y ordenó el escenario de vencimientos en pesos

Llevó a cabo una operación por $15 billones nominales que vencían durante febrero. Los nuevos vencimientos pasaron para 2027.

El Tesoro le canjeó bonos al Banco Central y despejó vencimientos de febrero.

El Tesoro le canjeó bonos al Banco Central y despejó vencimientos de febrero.

Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas salió a ordenar el escenario de vencimientos de esta semana para despejar los compromisos que tiene que atender con el sector privado y el Estado. En ese marco, llevó a cabo un canje de bonos con el Banco Central (BCRA).

Según se publicó en el Boletín Oficial de la fecha, el Gobierno emitió $15 billones de letras a valor nominal para canjearle títulos que vencen en las próximas semanas a la entidad monetaria. Los bonos que entregó el BCRA son un Boncap que vence el 13 de febrero; una letra ajustable por tasa TAMAR del 27 de febrero y una letra capitalizable también del 27 de este mes.

Informate más

A cambio ofreció en proporciones del 50% dos bonos capitalizables al 30 de abril del 2027 y al 30 de junio del año próximo, respectivamente.

Este miércoles el gobierno llevará a cabo la primera licitación de deuda del mes. El escenario no es menor. Febrero comenzó con mayor ruido externo, tensiones domésticas y la decisión oficial de postergar la difusión del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con canastas actualizadas, un factor que el mercado sigue de cerca a la hora de definir estrategias de inversión.

El menú de instrumentos

Para esta nueva licitación, Economía volvió a apostar por una estrategia diversificada, con alternativas para distintos perfiles de inversores:

Lecap y Boncap (tasa fija): vencimientos en abril, julio y noviembre de 2026, y enero de 2027.

Lecer y Boncer (ajustados por inflación): títulos con vencimientos entre junio de 2026 y junio de 2028.

TAMAR (tasa de plazos fijos mayoristas): reapertura de un bono con vencimiento en agosto de 2026 y un nuevo instrumento a febrero de 2027.

Dólar linked (indexado al tipo de cambio oficial): un título atado al tipo de cambio oficial con vencimiento en abril de 2026.

