El Gobierno le canjeó títulos al BCRA y ordenó el escenario de vencimientos en pesos + Seguir en









Llevó a cabo una operación por $15 billones nominales que vencían durante febrero. Los nuevos vencimientos pasaron para 2027.

El Tesoro le canjeó bonos al Banco Central y despejó vencimientos de febrero. Mariano Fuchila

La Secretaría de Finanzas salió a ordenar el escenario de vencimientos de esta semana para despejar los compromisos que tiene que atender con el sector privado y el Estado. En ese marco, llevó a cabo un canje de bonos con el Banco Central (BCRA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según se publicó en el Boletín Oficial de la fecha, el Gobierno emitió $15 billones de letras a valor nominal para canjearle títulos que vencen en las próximas semanas a la entidad monetaria. Los bonos que entregó el BCRA son un Boncap que vence el 13 de febrero; una letra ajustable por tasa TAMAR del 27 de febrero y una letra capitalizable también del 27 de este mes.

A cambio ofreció en proporciones del 50% dos bonos capitalizables al 30 de abril del 2027 y al 30 de junio del año próximo, respectivamente.

Este miércoles el gobierno llevará a cabo la primera licitación de deuda del mes. El escenario no es menor. Febrero comenzó con mayor ruido externo, tensiones domésticas y la decisión oficial de postergar la difusión del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) con canastas actualizadas, un factor que el mercado sigue de cerca a la hora de definir estrategias de inversión.

El menú de instrumentos Para esta nueva licitación, Economía volvió a apostar por una estrategia diversificada, con alternativas para distintos perfiles de inversores:

Lecap y Boncap (tasa fija): vencimientos en abril, julio y noviembre de 2026, y enero de 2027. Lecer y Boncer (ajustados por inflación): títulos con vencimientos entre junio de 2026 y junio de 2028. TAMAR (tasa de plazos fijos mayoristas): reapertura de un bono con vencimiento en agosto de 2026 y un nuevo instrumento a febrero de 2027. Dólar linked (indexado al tipo de cambio oficial): un título atado al tipo de cambio oficial con vencimiento en abril de 2026.

Temas Gobierno

canje

Deuda

BCRA