China salió a respaldar a Irán y se metió de lleno en el conflicto en Medio Oriente

Pekín apoyó a Teherán tras los ataques de Estados Unidos e Israel y elevó la tensión regional, que ya se extiende a Europa y al Golfo.

En medio de la expansión del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán , China decidió intervenir de forma explícita y respaldó al régimen iraní, en una señal política que suma un nuevo actor de peso a la crisis que ya sacude a todo Medio Oriente .

El respaldo quedó formalizado este lunes durante una conversación telefónica entre el canciller chino, Wang Yi , y su par iraní, Abbas Araqchi .

Según trascendió, el funcionario de Pekín garantizó el apoyo de su país a la defensa de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Irán , en la primera señal pública y firme de alineamiento de China con Teherán desde que comenzaron los ataques de Washington y Tel Aviv.

El gesto chino se produce cuando la respuesta iraní a la ofensiva estadounidense ya superó el escenario inicialmente previsto por Washington y comenzó a proyectarse fuera del eje tradicional del conflicto.

De acuerdo con la información disponible, la contraofensiva de Teherán alcanzó incluso a Chipre , marcando la llegada directa del conflicto a territorio europeo. Al mismo tiempo, la escalada también impactó sobre las monarquías del Golfo , una región que históricamente suele quedar al margen de las confrontaciones armadas de gran escala.

Entre los destinos afectados aparece Catar, uno de los principales polos turísticos y financieros de la zona, lo que refuerza la preocupación internacional por el desborde regional de la guerra.

Con la decisión de China de tomar partido de manera explícita, el conflicto deja de ser únicamente un choque directo entre Estados Unidos, Israel e Irán y empieza a configurarse como una disputa geopolítica de mayor alcance, con consecuencias potenciales sobre la estabilidad de Medio Oriente, Europa y los mercados globales.

Irán atacó con drones la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

La Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada con dos drones iraníes durante la madrugada en Riad, según confirmó el Ministerio de Defensa del país árabe. El episodio dejó un incendio limitado y daños materiales menores, sin heridos ni víctimas fatales.

El incidente ocurrió en el barrio diplomático de la capital saudí y fue confirmado oficialmente por las autoridades locales. Pese a las detonaciones reportadas por testigos y a las columnas de humo visibles en la zona, fuentes cercanas al caso indicaron a CNN que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

Según reportes citados por Reuters y Axios, el episodio se inscribe en una ofensiva regional atribuida a Irán contra objetivos estratégicos en el Golfo, en represalia por los recientes bombardeos de Estados Unidos y Israel sobre territorio iraní.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en declaraciones a Newsnation: “Pronto conocerán la respuesta de Washington al ataque a su embajada en Riad y al asesinato de soldados estadounidenses”.

Además, el Departamento de Estado de los Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen de inmediato 14 países y territorios de Medio Oriente por "graves riesgos" para su seguridad, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán.