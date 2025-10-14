El petróleo cae en los mercados internacionales a su nivel más bajo desde mayo







El crudo experimenta descensos significativos desde finales de septiembre. Crece el riesgo de sobre oferta para el próximo año.

Se trata de una situación que profundiza las bajas del último tiempo Gentileza: Expansión.mx

El petróleo cae con fuerza en los mercados internacionales tras la difusión de los últimos reportes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Se proyecta una desaceleración en el crecimiento del consumo global, junto con un incremento "masivo" de la producción de crudo en septiembre, impulsado principalmente por el aumento de la oferta de los países de la OPEP+.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sobre el mediodía, los futuros del barril de crudo Brent para diciembre, indicador que se toma de referencia tanto en Europa como en Argentina, bajaba 2%, hasta los u$s62. De manera similar, el barril WTI, de Estados Unidos, retrocedía hasta los u$s58, con una caída también del 2%. Ambos se encuentran en su nivel más bajo desde principios de mayo.

Se trata de una situación que profundiza las bajas del último tiempo. En los últimos tres meses, los dos principales indicadores del barril de petróleo cayeron entre 10 y 11%. Desde la plataforma XTB explicaron que esta baja reciente es impulsada por las preocupaciones ante un posible exceso de oferta global.

En este sentido, explicaron que la AIE "ha incrementado su previsión de superávit para 2026 hasta un récord de 4 millones de barriles diarios (mb/d), lo que supondría el mayor 'excedente' anual de la historia".

Si bien plantearon que "un superávit de tal magnitud parece improbable, la combinación entre la política de restauración de producción de la OPEP+ y la falta de un crecimiento sólido en la demanda mundial podría llevar a que 2026 registre el periodo más prolongado de sobreoferta en más de una década."

Temas Petróleo

OPEP