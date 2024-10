El plan económico de Javier Milei: no todos los de afuera "la ven" y aún desconfían del "experimento" libertario

¿La ven o no la ven? Hay escepticismo en las consultoras globales sobre los resultados del plan económico de Javier Milei.

Varias de las principales consultoras económicas globales no dejan de ponderar las políticas económicas de la administración de Javier Milei ; en particular el ajuste fiscal, además del reordenamiento del Banco Central (BCRA) y el reacomodamiento de los precios relativos. Sin embargo, siguen siendo escépticos sobre el experimento libertario . Quizás, a diferencia de los analistas de los bancos de inversión , que sopesan más el potencial “upside” de los activos argentinos, los economistas macroeconómicos mantienen reparos , o mejor dicho, son menos optimistas sobre el futuro mediato de la economía argentina que sus pares de Wall Street.

“Aunque nuestro escenario base de referencia no descarta un acuerdo a partir del próximo año, somos muy escépticos sobre las perspectivas de que EE.UU. utilice su peso en el Fondo para lo que equivale a un favor político. Si se llega a un acuerdo, creemos que será después de las elecciones legislativas de mitad de período del próximo año, y solo se aprobaría si el país cumple con sus obligaciones con los tenedores de bonos y devalúa el peso” , explicó.

Para Hunter, los medios están recogiendo el acuerdo de 2018 con Argentina como algo que EEUU favoreció debido a las conexiones familiares de Macri con Trump. Sin embargo, “creemos que ese acuerdo fue aprobado porque el acuerdo de Macri en sí tenía sentido, por lo tanto, no hay precedentes de que Trump se apoye en el FMI para favorecer a Argentina, y también tendrá prioridades más importantes que usar el capital político para influir en un acuerdo para Argentina con el FMI”, agrega. “Milei parece tener una relación cercana con Trump como se ha descrito en los medios, pero no creemos que eso sea suficiente para que EEUU presione al FMI a favor de un acuerdo, además porque no hay una posición clara de los demás miembros como por ejemplo, en Europa y China”.