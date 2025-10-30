Donald Trump y Xi Jinping acuerdan prolongar tregua comercial y reducir los aranceles sobre el fentanilo

EEUU y China acordaron reducir barreras, extender la tregua arancelaria y reactivar compras agrícolas, en la primera cumbre entre ambos líderes tras el regreso de Trump.

Trump y Xi se reunieron en Busan, Corea del Sur, en su primer encuentro desde el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Donald Trump y Xi Jinping sellaron un acuerdo clave que promete aliviar las tensiones entre las dos mayores economías del mundo. En una cumbre celebrada el jueves en Busan, Corea del Sur , ambos líderes acordaron prolongar la tregua arancelaria , reducir los controles a la exportación y flexibilizar otras barreras comerciales tras meses de confrontación.

El pacto incluye que China suspenda los controles sobre los imanes de tierras raras, mientras Estados Unidos reducirá a la mitad los aranceles vinculados al fentanilo sobre productos chinos. A cambio, Pekín reanudará compras de “cantidades masivas” de soja, sorgo y otros productos agrícolas, según destacó Trump, quien confirmó además que visitará China en abril.

Tras el encuentro de 90 minutos, Trump describió la cumbre con entusiasmo: “Supongo que, en una escala del cero al diez, siendo diez lo mejor, diría que la reunión fue un doce”. El mandatario aseguró que la relación entre ambas naciones “es muy, muy importante” y confió en que el diálogo abrirá una nueva etapa de cooperación.

Xi, por su parte, remarcó la necesidad de priorizar la comunicación sobre la confrontación y pidió fortalecer la colaboración en comercio, energía e inteligencia artificial. “Ambos equipos deben perfeccionar y finalizar el trabajo de seguimiento lo antes posible… y proporcionar resultados tangibles”, señaló el líder chino, citado por la agencia Xinhua.

El Ministerio de Comercio de Pekín confirmó que EEUU extenderá por un año la pausa de los aranceles recíprocos y que China “resolverá adecuadamente las cuestiones relacionadas con TikTok” . Además, Trump aseguró que Xi se comprometió a reducir el flujo de precursores químicos usados para fabricar fentanilo.

Pekín suspendió los controles sobre los imanes de tierras raras, un gesto clave en la negociación bilateral.

Las bolsas reaccionaron con precaución: los índices asiáticos cayeron un 0,4%, mientras los futuros estadounidenses oscilaron entre leves subas y bajas. Aunque el acuerdo no aborda los temas estructurales de la competencia económica (como los chips de Nvidia o la política hacia Taiwán), sí representa una tregua significativa en una guerra comercial que amenazaba con alterar las cadenas de suministro globales.

donald trump xi jinping estados unidos china.jpg

Por su parte, el representante comercial Jamieson Greer confirmó que Estados Unidos pospondrá las medidas de la Sección 301 sobre transporte marítimo, y China suspenderá durante un año las contramedidas. Trump adelantó que el acuerdo se prorrogará “de forma rutinaria” y celebró que su país retomará el envío de productos agrícolas al gigante asiático.

El líder estadounidense también afirmó que ambas naciones cooperarán en materia energética: “China también acordó que comenzará el proceso de compra de energía estadounidense… es posible una transacción a gran escala con petróleo y gas del gran estado de Alaska”.

Pese a que no se abordaron asuntos sensibles como el acceso a chips de última generación o el conflicto en Ucrania, la cumbre marcó un punto de inflexión. Tras meses de tensión y amenazas mutuas, Trump y Xi lograron un acuerdo que busca estabilizar la economía global y dar una señal de distensión al resto del mundo.