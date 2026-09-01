Un titular de Boca se lesionó y no estará ante Vélez por la Copa Argentina + Agregar ámbito en









El entrenador no lo incluyó en la lista de concentrados para el partido de este miércoles ante Vélez. Así se confirmó una baja importante para el "Xeneize".

Un titular de Boca se lesionó y no estará ante Vélez por la Copa Argentina

El entrenador de Boca, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, dio este martes la lista de convocados con los que buscará conseguir el boleto que lo lleve a los cuartos de final de la Copa Argentina, pero tuvo una baja sensible en el mediocampo: Milton Delgado.

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Delgado, surgido en las inferiores del "Xeneize", habría sufrido molestias en el último entrenamiento, el cual no pudo terminar. En las próximas horas deberá hacerse los estudios correspondientes para detectar la gravedad de la lesión muscular que lo dejó fuera del partido contra Vélez.

Boca presentó, este martes, a los 26 convocados para enfrentar al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto por los octavos de final de la Copa Argentina. Entre ellos sufrió la baja sensible, a último momento, el mediocampista surgido de las inferiores del club, Milton Delgado, quien no pudo terminar los entrenamientos previos al viaje a Córdoba, que se realizó en horas del mediodía.

El entrenador “xeneize”, Arruabarrena, decidió darlo de baja de la lista para priorizar la recuperación de Delgado, que deberá esperar los resultados de los exámenes a realizarse. A priori se estima que podría tratarse de una sobrecarga muscular que viene arrastrando en los últimos dos partidos; desde el entorno del club esperan que no sea una lesión grave, como un posible desgarro.

En el caso de que sea este último, priorizarán la rehabilitación para que pueda llegar al partido de ida contra San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y podría perderse el viaje para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Por su parte, Boca se enfrentará este miércoles con Vélez en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; el árbitro designado fue Sebastián Zunino.