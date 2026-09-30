El respaldo de IDEA al rumbo de Javier Milei y el pedido al Gobierno para sostener la estabilidad + Agregar ámbito en









El presidente del 62º Coloquio y CEO de Grupo Galicia, Fabián Kon, llenó de elogios a las políticas macroeconómicas, pero advirtió que se necesita pensar a mediano plazo para evitar retroceder otra vez.

El presidente del 62º Coloquio IDEA y CEO de Grupo Galicia, Fabián Kon.

El presidente del 62º Coloquio IDEA y CEO de Grupo Galicia, Fabián Kon, reiteró este miércoles el apoyo al Gobierno, pero pidió sostener la estabilidad en el mediano plazo. "Queremos hablar de una Argentina que sea capaz de transformar la estabilidad en progreso", dijo en la apertura del evento que reúne en Mar del Plata a los principales empresarios y CEOs del país.

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Kon fue el encargado de abrir el Coloquio IDEA. En su alocución dejó en claro que los empresarios que integran el comité de organización apoyan decididamente las políticas de estabilización del Gobierno, muchas de las cuáles venían planteando en otras ediciones. "Apoyamos todas las medidas y reformas que el país está haciendo, equilibrio del Banco Central, independencia del Banco Central, reforma laboral, reducción impositiva, desregulación", enumeró. "Ahora hay una agenda que nos alegra", agregó.

Más allá de festejar esa agenda, Kon planteó la necesidad de preguntarse si Argentina puede conseguir la estabilidad. Para ello hay que salir de la coyuntura y no hablar tanto de la próxima elección presidencial, admitió. "Queremos hablar de una Argentina que sea capaz de transformar la estabilidad en progreso, de una Argentina que pase definitivamente de promesa a potencia", pidió.

Kon se mostró optimista y adelantó que en el Coloquio analizarán algunos de los casos exitosos de estabilización, entre los que nombró a Australia, Irlanda, Israel, Chile y Polonia. Una de las conclusiones que sacaron fue que "Lo importante fue que se sostuvo el rumbo y se logró el objetivo buscado". Eso sí, advirtió que llevó entre 4 y 10 años para consolidarla.

La estabilización fue presentada como "una herramienta para mejorar la vida de las personas". "Cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae, y cae en serio, no cae por algún trimestre, cae de verdad", aseguró.

Conversando con la IA Para trabajar esta temática en el Coloquio, desarrollaron una inteligencia artificial holográfica (IA) llamada ADA. Es una idea innovadora acorde a los tiempos que corren. En la presentación la pusieron en practica. Kon le preguntó "¿Cuánto estimás que puede subir el ingreso per cápita en un periodo de 10 años?". Su respuesta fue: "Hoy, el PBI por habitante está en 14.960 dólares. Con una aceleración fuerte de la inversión y las exportaciones, podría alcanzar 25.780 dólares en 10 años". En defensa de la estabilización, Kon reiteró que puede mejorar la vida de las personas, si se sostiene en el tiempo. Le preguntó a ADA cuál podía ser el impacto social de lograr ese crecimiento económico en una década. La respuesta fue: "En el escenario de aceleración fuerte, la reducción de pobreza podría alcanzar hasta 3.4 puntos porcentuales frente al escenario base". Estabilización e impacto social. Con esas precisas, IDEA trabajará durante tres jornadas. También habrá otros ejes como integración al mundo y desarrollo.

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