La Libertad Avanza: Patricia Bullrich aprovecha la "zona liberada" por Javier Milei ante el círculo rojo

El vacío político por la gira del Presidente con el Gabinete y gobernadores a París deja el escenario servido a la ex ministra de Seguridad en la interna de LLA.

El coloquio de IDEA tendrá este año una particularidad: el gran ausente será el poder político. Con Javier Milei rumbo a París , junto a gran parte de La Libertad Avanza y trece gobernadores que integran la comitiva, el escenario de Mar del Plata será zona liberada para que Patricia Bullrich ocupe el centro de la escena ante el círculo rojo empresarial.

La ex ministra de Seguridad aprovechará el vacío del gabinete nacional y será figura central del gobierno para desplegar una vez más agenda propia y defender la reelección del "proyecto" sin la sombra del Presidente . En un foro donde el empresariado busca señales de previsibilidad de cara al año electoral, su presencia volverá a instalar la posibilidad de recambio en las filas libertarias en un momento de indicadores económicos negativos para la Casa Rosada.

El timing del coloquio de IDEA, que comienza este miércoles, no ayuda a la Casa Rosada . El INDEC informó que la pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre de 2026 y la indigencia al 7,5%, proyectados en 15,56 y 3,61 millones de personas. Son 4,1 puntos más que el 28,2% del semestre previo. Entre los menores de 14 años, la pobreza alcanzó al 44,5%. Al mismo tiempo, JP Morgan bajó su proyección de crecimiento para 2026 de 2,7% a 1,5% y prevé una caída anualizada del 4% en el tercer trimestre. Si se confirma, la economía entraría en recesión técnica. La cifra queda lejos del 3% que Luis Caputo incluyó en el Presupuesto. En ese contexto, el riesgo país tocó los 609 puntos , su nivel más alto desde abril.

La ausencia presidencial tiene además un trasfondo interno. Este martes, antes del viaje de Milei, se reunirá la mesa política de La Libertad Avanza en un clima que en el oficialismo describen como delicado. La interna con Bullrich es uno de los temas que sobrevuelan la cita , en medio de una relación tirante entre la senadora, Karina Milei y un sector del Gabinete que la mira con desconfianza.

El último episodio de esa tensión interna se centra nada menos que en el capítulo 6 del Presupuesto 2027 . Bullrich rechazó ese apartado que contiene el recorte de fondos al sector de discapacidad, un tema de alto costo político que el Gobierno ya había sufrido en el Congreso el año pasado. Su postura no solo marca distancia con el Ejecutivo: la muestra dispuesta a diferenciarse en una discusión sensible para buena parte de la opinión pública y también de los gobernadores, justo cuando la Casa Rosada necesita cerrar filas para aprobar el Presupuesto y en la previa a la llegada del Papa León XIV al país.

La tregua que el oficialismo había logrado instalar tras la polémica por el recorte a las prestaciones para personas con discapacidad duró poco. Lo que arrancó el martes por la tarde, cuando Martín Menem convocó a los jefes de bloque dialoguistas al Salón de Honor para presentarles una propuesta "superadora" que desactivaba el capítulo más resistido del Presupuesto 2027, terminó con un cortocircuito directo entre la jefatura de LLA en Diputados y el Palacio de Hacienda.

Patricia Bullrich y el establishment

En ese contexto, en el establishment se busca mayor equilibrio y previsibilidad dentro del espacio oficialista. Y Bullrich, con Mar del Plata como su primera vidriera sin el Presidente, sigue sin negar la posibilidad de postularse con el respaldo del círculo rojo. La jefa del bloque de senadores nacionales de LLA expondrá este jueves en IDEA mientras Milei, Karina y Luis Caputo se pasean por París. Para evitar cederle todos los focos a la ex Ministra, en el Ejecutivo preparan una incursión virtual desde Francia de Milei a través de una videoconferencia este miércoles, dia de apertura del coloquio.

La lista comitiva que viajará con el Presidente a París y vaciará el coloquio de IDEA incluye a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA) Santiago Bausili, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Desregulación y Transformación del Estad, Federico Sturzenegger y Fabián Fernández, secretario de Comunicación, además de Mario Lugones, ministro de Salud, y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación.

La comitiva de Javier Milei

Pero la Argentina Week también incluirá la participación de gobernadores de provincias cuyo desempeño se encuentra atravesado por el desarrollo de sectores estratégicos. Hasta el momento, se confirmó la participación de los patagónicos Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Alberto Weretilnek (Río Negro). Al lote también se sumaría Claudio Vidal (Santa Cruz). A su vez, los representantes de la minería serán Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sadir(Jujuy). Por último, las caras visibles de las zonas agroindustriales serán Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco).

Este fin de semana, Bullrich volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei al cuestionar la condena dictada en Formosa contra cuatro periodistas que habían viajado a la provincia para entrevistar a integrantes de una comunidad originaria y registrar sus condiciones de vida. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza expresó en su cuenta de X que ejercer el periodismo no debería exponer a una persona a una sanción de arresto y puso el foco en el requisito de pedir autorización para hablar con ciudadanos. Se desmarcó así una vez más del Presidente quien en su mensaje aludió a los periodistas como “basuras inmundas con micrófono” y los acusó de favorecer a dirigentes políticos a los que calificó de corruptos y golpistas.