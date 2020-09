El riesgo-país subió a 1.353 puntos y sigue baja en bonos; el Merval logró leve avance

En tanto, el riesgo-país llegó a los 1.353 puntos, una suba de 1,42% en relación al cierre de la jornada anterior.

Para graficar el mal momento que atraviesan los títulos emitidos recientemente por Argentina, el economista Fernando Marull, socio de FMyA, sintetizó: “Para cotizar como Ecuador, los bonos tienen que subir 35%. Como Bolivia, 90%”. Este señalamiento viene a colación de que Ecuador también reestructuró recientemente su deuda, pero sus emisiones están en la zona del 10% de TIR.

Donde sí hubo algo de alivio fue en el Merval, donde las acciones cotizaron mixtas, pero en el resumen el índice mostró una suba de 0,49%, para alcanzar las 40.944,49 unidades, con las acciones de Aluar creciendo 4,4%. Sin embargo, fue tal la suba del contado con liquidación, que el índice medido en dólares CCL se sigue hundiendo y llegó a los u$s277,55.

“Las acciones argentinas aún no pueden encontrar un piso para su caída, si bien ayer se recortó la baja y hoy el índice cerró casi neutro, las condiciones de fondo siguen siendo desfavorables. Por otro lado, no hay que perder de vista que por más que las acciones no hayan caído tanto y algunas hayan experimentado subas, gran parte de las mismas fueron generadas por el fuerte aumento en el CCL. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior sufrieron bajas generalizadas de hasta 6% medidas en moneda dura y debido al aumento en el tipo de cambio, las acciones en el mercado local subieron para mantenerse arbitradas”, señaló Joaquín Candia, analista de Rava Bursátil.

Respecto de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, la rueda mostró mayoría de bajas, con Banco Supervielle cayendo 7,8% y Telecom haciendo lo propio 4,8%.

Donde se vio un alivio fue en los mercados norteamericanos, que ayer habían tenido una jornada negativa. En esta ocasión, el Dow Jones subió 0,5%, el Nasdaq 1,9 y el S&P500 1%. Según los analistas, el discurso del presidente del a Fed, Jerome Powell, ayudó a calmar las aguas.