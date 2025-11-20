El salario pretendido en Bumeran registró en octubre su primera caída mensual de 2025

El sueldo pretendido promedio cayó 0,13% respecto de septiembre, para alcanzar los $1.796.426 por mes. Vale recordar que la inflación del período fue del 2,3%.

El salario pretendido en las búsquedas laborales de la plataforma Bumeran registró en octubre su primera caída mensual de 2025 . Aun así, el acumulado anual y la variación interanual supera a la inflación del período.

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, el salario pretendido promedio cayó 0,13% respecto de septiembre, para alcanzar los $1.796.426 por mes. Vale recordar que la inflación del décimo mes del año fue del 2,3% , de acuerdo con las cifras oficiales al INDEC.

En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 47,87% , superando la inflación interanual del 31,3% . Desde Bumeran señalaron que esto representa aumento en las expectativas salariales que supera el ritmo inflacionario.

El sueldo requerido promedio en las posiciones de supervisor y jefe en octubre fue de $2.589.885 , con un aumento de 3,86% respecto al mes anterior; en las categorías semi senior y senior fue de $1.830.571 , con una disminución de 1,45%; y en los niveles junior fue de $1.256.973 con un aumento del 1,17%.

En las posiciones junior, el sector de Recursos Humanos es el que presentó la mayor pretensión salarial durante octubre, con $ 1.555.000 . Le siguió el área de Producción, Abastecimiento y Logística con $1.355.318 ; y Marketing y Comunicación con $1.280.560 . El resto de los sectores quedaron por debajo del promedio junior que es de $1.256.973 por mes.

En las posiciones semi senior y senior, los mayores salarios pretendidos fueron para el área de Recursos Humanos con $2.190.00. Le siguieron Administración y Finanzas con $1.997.368; Producción, Abastecimiento y Logística con $1.955.000 por mes; y Tecnología y Sistemas con $1.868.603. El resto de los sectores se encuentran por debajo del promedio semi senior y senior que es de $1.830.571 por mes.

La brecha de género en los salarios pretendidos

En octubre, el salario requerido promedio por los varones fue de $1.829.987 por mes, mientras que el solicitado por las mujeres fue de $1.735.891. De esta manera, la brecha de la remuneración pretendida según género es de 5,42% a favor de los varones. En comparación con septiembre, el sueldo promedio pretendido por los hombres disminuyó un 0,94%, y el de las mujeres descendió un 1,58%.

La brecha de género en el segmento junior registró una diferencia de 1,53% con salarios promedio de $1.265.893 y $1.246.778 para hombres y mujeres, respectivamente. En los niveles semi senior y senior es de 5,68% con remuneraciones de $1.861.701 y $1.780.595 por mes. En los puestos de supervisor o jefe llega a un 8,08% con sueldos de $2.576.442 y $2.383.830 por mes.