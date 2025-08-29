El sencillo truco para viajar gratis en el subte durante septiembre 2025







La billetera virtual del Banco Ciudad tiene un gran descuento para el transporte subterráneo de la ciudad de buenos aires.

Esta billetera virtual Buepp tiene un gran descuento para viajar en Subte.

La billetera virtual Buepp del Banco de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una promoción que permite viajar en subte con un importante ahorro durante septiembre 2025. Los usuarios de tarjetas del banco podrán acceder a un beneficio exclusivo que cubre un gran porcentaje del valor del boleto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La promoción aplica a todos los viajes realizados en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires. Los pasajeros que utilicen tarjetas de débito o crédito Visa del Banco Ciudad, habilitadas en plataformas como BUEPP, obtendrán el reembolso total del importe abonado. El beneficio está disponible para transacciones realizadas en molinetes con tecnología NFC, excluyendo los pagos mediante código QR.

buepp 1.png

Buepp: descuento del 100% en subtes El descuento del 100% tiene un tope mensual de $10.000 por tarjeta. La promoción entró en vigencia el 11 de agosto de 2025 y se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2025, o hasta agotar los fondos asignados. Los usuarios de tarjetas de débito recibirán el reintegro en su cuenta dentro de los 15 días hábiles posteriores al pago. Quienes utilicen tarjetas de crédito verán el descuento reflejado en el primer o segundo resumen siguiente a la transacción.

El beneficio se activa automáticamente al pagar el viaje con el celular mediante tecnología NFC. La promoción es acumulable con otras ofertas vigentes y está disponible todos los días. Sin embargo, no incluye tarjetas corporativas ni pagos realizados con otros métodos que no sean el sistema sin contacto. Los interesados deben asegurarse de que sus tarjetas estén habilitadas en las plataformas mencionadas para acceder al beneficio.