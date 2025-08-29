Fin de semana XL en Buenos Aires: el feriado que no esperabas en septiembre 2025







Septiembre se caracteriza por no ser un mes con muchos feriados, pero existirá la posibilidad de aprovechar un fin de semana largo.

Septiembre y la posibilidad de un feriado en un mes que no cuenta con muchos de estos días.

Los feriados en Argentina siempre generan expectativa entre quienes buscan un respiro en la rutina. Septiembre, que no suele destacarse por sus descansos, traerá una sorpresa para los bonaerenses con la confirmación de una nueva jornada no laborable.

La noticia permitirá disfrutar de un fin de semana más largo de lo habitual. Para muchos será una oportunidad de organizar viajes cortos, reuniones familiares o simplemente aprovechar el tiempo libre sin necesidad de salir de la ciudad.

Feriados Descanso En un mes con pocos feriados, apareció la chance de gozar de un fin de semana XL.

Por qué es feriado el 8 de septiembre de 2025 El lunes 8 de septiembre será feriado en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires por la celebración del Día de la Virgen del Socorro, patrona del partido de San Pedro. Esta festividad religiosa es de gran importancia en la zona y año tras año convoca a una gran cantidad de fieles.

Si bien se trata de una fecha de carácter local, el impacto alcanza a varias localidades que decretan la jornada no laborable. De esta manera, miles de personas podrán disfrutar de un finde XL con tres días de descanso, algo poco común en el mes de septiembre.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

