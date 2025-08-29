Feriado del 12 de octubre: ¿cuándo se confirmará si lo trasladan al viernes 10?

A partir del D ecreto 614/2025 el Gobierno evalúa mover el feriado del Día del Respeto a la Diversidad al viernes 10 para conformar un fin de semana largo.

Tras un nuevo decreto del Gobierno, hay expectativa por el traslado del feriado de 12 de octubre, para que haya un fin de semana largo.

El próximo feriado por el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae en domingo , y la incógnita es qué ocurrirá con esa fecha: ¿será trasladada para generar un fin de semana largo?

La pregunta no es menor. En varias ciudades turísticas de la Argentina, la expectativa es enorme. Un feriado movido al viernes 10 implicaría tres días de descanso consecutivos , lo que reactivaría en el mejor de los casos reservas hoteleras, traslados y actividades gastronómicas. Pero, al mismo tiempo, no todos los sectores productivos miran con buenos ojos sumar un día no laborable.

El tema está ahora en manos de la Jefatura de Gabinete , autoridad designada para definir estos traslados luego del Decreto 614/2025 , que dejó en claro que los feriados trasladables que caigan sábado o domingo podrán correrse al lunes siguiente o al viernes anterior. Según trascendió, la decisión se daría a conocer el lunes 1° de septiembre , mediante una publicación oficial.

Hasta este año, la Ley N.º 27.399 no precisaba qué debía ocurrir cuando un feriado trasladable coincidía con fin de semana. Esa ambigüedad generaba un limbo legal y obligaba a provincias y municipios a improvisar interpretaciones. El Gobierno buscó cerrar esa grieta normativa y dar un criterio unificado para todo el país.

Con el nuevo esquema, cada vez que un feriado trasladable coincida con sábado o domingo, la Jefatura de Gabinete podrá moverlo oficialmente. Es decir, no será automático: habrá que esperar la disposición caso por caso.

En el calendario 2025, el 12 de octubre es el único feriado trasladable que cae en fin de semana. Si se confirma su traslado al viernes 10, sería el último fin de semana largo del año antes de ingresar al tramo de feriados inamovibles.

