La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario se paga en diciembre y tiene una fecha límite establecida por ley.

El aguinaldo de diciembre corresponde a trabajadores registrados, jubilados y pensionados, y su cálculo se basa en la mayor remuneración mensual del segundo semestre.

Con la llegada de diciembre, millones de trabajadores y jubilados esperan el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) , conocido como aguinaldo . Se trata de un ingreso adicional que se abona dos veces al año y cuyo monto depende de las remuneraciones percibidas durante el semestre.

En 2026, las empresas deberán respetar el plazo previsto por la legislación laboral para depositar el medio aguinaldo. La normativa también establece quiénes tienen derecho a cobrarlo y qué conceptos se deben tener en cuenta para calcularlo, tanto para quienes trabajaron los seis meses completos como para quienes ingresaron durante ese período.

El aguinaldo de diciembre les corresponde a los trabajadores registrados en relación de dependencia, tanto del sector privado como de la administración pública. También están incluidos los empleados de casas particulares y los trabajadores rurales, independientemente de su antigüedad en el puesto.

El beneficio alcanza además a los jubilados y pensionados , que reciben la segunda cuota del SAC junto con sus haberes previsionales de diciembre. En el caso de quienes cobran a través de la ANSES, el depósito se realiza de acuerdo con el calendario de pagos correspondiente a cada prestación y la terminación del DNI.

Por otro lado, los monotributistas, autónomos y trabajadores informales no están incluidos en el régimen general del aguinaldo, ya que no mantienen una relación laboral de dependencia. Sin embargo, pueden existir acuerdos particulares o regímenes específicos que contemplen pagos equivalentes.

Cuáles son los tiempos legales para cobrar el aguinaldo

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el Sueldo Anual Complementario se paga en dos cuotas: la primera vence el 30 de junio y la segunda, el 18 de diciembre. Por lo tanto, en 2026 las empresas tienen como fecha legal de vencimiento el viernes 18 de diciembre para depositar el medio aguinaldo.

Además, se contempla un margen de hasta cuatro días hábiles adicionales para completar el pago. Como el 18 de diciembre cae viernes, el plazo se extiende hasta el jueves 24 de diciembre de 2026. De esta manera, los empleadores cuentan con ese período para acreditar el dinero sin quedar fuera del margen previsto.

Si el aguinaldo no se deposita dentro del plazo correspondiente, el trabajador puede realizar el reclamo ante su empleador. Una de las vías disponibles es el telegrama laboral gratuito, que permite intimar formalmente al pago de las sumas adeudadas.

Cómo se calcula y cuánto corresponde cobrar en diciembre 2026

El cálculo del aguinaldo se realiza sobre el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre. Para la segunda cuota de 2026, se deben comparar los salarios correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y tomar como referencia el mes de mayor ingreso.

En esa remuneración se incluyen los conceptos de carácter salarial, como el sueldo básico, las horas extras, las comisiones, los premios remunerativos y los adicionales que correspondan por convenio o antigüedad. No se consideran, en cambio, los conceptos que no tienen naturaleza remunerativa.

Para calcular cuánto corresponde cobrar, se aplica la siguiente fórmula:

Aguinaldo bruto: mejor sueldo mensual del semestre dividido por dos.

Ejemplo: si la remuneración más alta entre julio y diciembre fue de $1.200.000, el medio aguinaldo bruto será de $600.000.

Monto neto: al importe bruto se le aplican los descuentos legales correspondientes, por lo que la suma que llega a la cuenta bancaria puede ser menor.

En el caso de quienes no trabajaron durante los seis meses completos, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. Esto alcanza, por ejemplo, a las personas que ingresaron a una empresa después de julio o que finalizaron su relación laboral antes de diciembre. Para determinar el monto se toma como referencia la remuneración correspondiente y se calcula la proporción según los días o meses trabajados durante el semestre.

De esta manera, el importe final depende de la mejor remuneración del período y del tiempo efectivamente trabajado. Como diciembre todavía puede no estar cerrado al momento de realizar el depósito, el empleador debe estimar el salario de ese mes y ajustar la liquidación si luego existe una diferencia con lo efectivamente devengado.