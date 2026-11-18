"Oportunidad estratégica": empresarios pidieron a Diputados que apruebe la nueva Ley de Biocombustibles + Agregar ámbito en









La entidad sostuvo que el proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, dará previsibilidad a las pymes y fortalecerá las economías regionales.

CAME destacó el potencial de los biocombustibles para agregar valor a la producción agroindustrial y generar empleo en las provincias.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó a la Cámara de Diputados que apruebe el proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con media sanción del Senado. La entidad consideró que su sanción permitirá atraer inversiones, agregar valor a la producción agroindustrial y ampliar las oportunidades para las pymes.

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A través de un comunicado, la organización empresaria planteó que el sector necesita un marco normativo con previsibilidad y reglas claras para aprovechar la capacidad productiva del país y transformar las materias primas en insumos para la industria energética.

“La sanción definitiva de esta iniciativa representa una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo productivo argentino, atraer inversiones y generar nuevas posibilidades para las pequeñas y medianas empresas vinculadas a las distintas cadenas de valor agroindustriales”, expresó.

Biocombustibles: el impacto que CAME prevé para las pymes y las provincias La entidad destacó que los biocombustibles permiten agregar valor a la producción primaria y diversificar las economías regionales, a partir de una mayor articulación entre productores, industrias y pequeñas y medianas empresas.

Según sostuvo, el impulso a esa cadena puede traducirse en nuevas inversiones, empleo y actividad económica en las provincias, además de fortalecer los entramados productivos locales. Para las pymes agroindustriales, señaló, mejores condiciones para el crecimiento del sector permitirían ampliar mercados, incorporar tecnología y mejorar la competitividad.

CAME también vinculó el desarrollo de esta industria con la diversificación de la matriz energética y la transición hacia fuentes más limpias, y remarcó su capacidad para generar oportunidades de trabajo en distintos puntos del país. Un pedido para convertir los consensos del sector en una ley En su pronunciamiento, la confederación valoró los acuerdos entre los actores de la cadena productiva, las provincias y los sectores industriales para avanzar con la iniciativa y pidió que ese diálogo se traduzca en una herramienta legislativa que acompañe las necesidades de la producción. “Aprobar este proyecto de ley significa apostar por la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo federal”, afirmó la organización, que insistió en la importancia de aprovechar los recursos disponibles para generar mayor valor agregado en origen.

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