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25 de marzo 2026 - 17:38

El turismo receptivo creció un 8% interanual, mientras que el emisivo se desplomó casi un 11%

Los visitantes no residentes ascendieron a más de 850.000 durante el segundo mes del año, principalmente desde Chile y Europa.

La cantidad de turistas que arribaron a la Argentina creció en febrero.

La cantidad de turistas que arribaron a la Argentina creció en febrero.

Freepik

El turismo receptivo creció un 8% a nivel interanual en febrero, luego de que unos 852.000 visitantes no residentes ingresaran al país en dicho período. No obstante, el turismo emisivo se desplomó un 10,7% contra el mismo mes de 2025.

Los datos se desprenden del último informe de Estadísticas del turismo internacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el mes de febrero.

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En el desglose de los visitantes no residentes, unos 534.200 fueron turistas y en torno a 317.800 (+18,5% interanual) se trataron de excursionistas, principalmente provenientes de Chile (21,1%) y Europa (19,5%). En tanto, el 13,8% vino desde EEUU o Canadá, mientras que el 13,0% lo hizo desde Brasil.

De ellos, el 43,1% de los turistas extranjeros llegó a la Argentina por vía terrestre; el 42,5%, a través de la vía aérea; y el 14,4% restante, por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) representaron el 41,0% del total del turismo receptivo.

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Las salidas al exterior superaron las 2 millones en febrero

Por otro lado, las salidas al exterior incluyeron a más de 2,17 millones de residentes por todas las vías internacionales, de los cuales casi 1,63 millones fueron turistas y 543.400 fueron excursionistas.

En ese sentido, el 82,2% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes: Brasil, con el 36,4%; Uruguay, con un 16,5%; y Chile, 15,3%. El 53,5% de los turistas residentes salieron del país por la vía terrestre, mientras que el 37,1% lo hizo por la vía aérea y el 9,5%, por la vía fluvial/marítima. A su vez, los pasos relevados por la ETI representaron el 34,3% del total del turismo emisivo.

Ese mismo mes, se registró un saldo negativo de más de 1,3 millones de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país; esto debido a los saldos negativos de casi 1,1 millones de turistas y de 225,700 de excursionistas.

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