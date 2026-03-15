Emmanuel Álvarez Agis advirtió límites para bajar la inflación y alertó por el riesgo de una recesión

El economista señaló que la desaceleración de los precios enfrenta restricciones estructurales y que el Gobierno deberá equilibrar el objetivo de desinflación con la necesidad de sostener la actividad y el empleo. También advirtió sobre el impacto del escenario internacional y de la política cambiaria.

El economista habló de la pérdida de anclas en el programa económico.

El economist a Emmanuel Álvarez Agis advirtió que el proceso de desaceleración de la inflación en la Argentina enfrenta límites estructurales y que el gobierno de Javier Milei deberá encontrar un equilibrio entre estabilizar los precios y evitar un deterioro fuerte de la actividad y del empleo.

El ex viceministro de Economía analizó el dato de inflación de febrero, que se ubicó en 2,9% —el mismo registro que en enero— y sostuvo que parte de esa dinámica se explica por cambios en el esquema macroeconómico actual, en particular por la pérdida del ancla cambiaria.

“Cuando uno observa la trayectoria del tipo de cambio desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, salvo en los últimos dos meses, Argentina dejó de tener el tipo de cambio como principal ancla antiinflacionaria” , explicó en diálogo con FM Splendid.

Según el economista, los movimientos del dólar impactan sobre los precios con cierto rezago. En ese sentido, recordó que en economías con inflaciones moderadas —del orden del 20% o 30% anual— los efectos de una variación cambiaria suelen trasladarse a la inflación entre seis y doce meses después.

En ese contexto, consideró que la interrupción en la trayectoria descendente de la inflación responde en parte a esa dinámica cambiaria. A ello se suman factores puntuales, como la actualización de tarifas y el aumento reciente en el precio de la carne.

El impacto del escenario internacional

Álvarez Agis también señaló que el contexto global podría agregar nuevas presiones inflacionarias. En particular, mencionó la suba del precio del petróleo vinculada a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

“Si el barril se estabiliza cerca de los 100 dólares, podríamos ver aumentos de entre 15% y 18% en el precio de los combustibles, lo que implicaría más de medio punto adicional en el índice de inflación”, estimó. Sin embargo, el economista sostuvo que ese mismo fenómeno también podría generar efectos positivos para el país.

“Argentina va a recibir más dólares por exportaciones de energía. Incluso podríamos tener un impacto positivo cercano a los u$s1.000 millones”, indicó, en referencia al desarrollo de Vaca Muerta y al crecimiento de la producción petrolera.

En materia financiera, el ex funcionario consideró que la economía argentina hoy presenta una menor vulnerabilidad frente a eventuales salidas de capitales de los mercados emergentes.

Según explicó, la presencia de inversores extranjeros en el mercado de deuda en pesos es actualmente mucho menor que en años anteriores. “Hoy hay alrededor de u$s3.000 millones de capitales extranjeros en el mercado en pesos, muy lejos de los más de US$20.000 millones que existían antes de la crisis de 2018”, detalló.

Crecimiento con fuertes desequilibrios

Respecto de la actividad económica, Álvarez Agis señaló que el crecimiento agregado del PBI convive con fuertes disparidades entre sectores. “El producto está creciendo, pero cambió drásticamente quién gana y quién pierde”, sostuvo.

Según explicó, sectores vinculados al agro y a la energía muestran expansiones de hasta 35%, mientras que actividades como la industria y la construcción registran caídas significativas.

“El problema de este esquema de crecimiento es que los sectores ganadores son los que generan dólares, lo cual es positivo para el mediano plazo, pero los perdedores son los grandes generadores de empleo de calidad, como la industria”, advirtió.

En ese marco, el economista planteó que el Gobierno enfrenta una disyuntiva entre acelerar la baja de la inflación o evitar un deterioro mayor de la actividad económica. “Tal vez sería más saludable reconocer que el shock petrolero puede poner una pausa en la desinflación. Si no se acepta esa pausa, el sacrificio en términos de actividad podría ser muy grande”, afirmó.

Álvarez Agis también cuestionó la velocidad del proceso de apertura comercial impulsado por la actual gestión. Si bien reconoció que la Argentina fue históricamente una economía relativamente cerrada, consideró que el ritmo actual de liberalización es inusualmente acelerado incluso para los propios estándares del país.

dolar pesos inflacion El economista habló de las tasas de interés que presionan la actividad en un contexto internacional complejo

“El problema no es solo la apertura, sino el contexto macroeconómico en el que ocurre. Tenés una tasa de interés muy alta para sostener el tipo de cambio y bajar la inflación. Para quien compite con el exterior eso implica una doble presión: atraso cambiario y crédito extremadamente caro para reconvertirse”, explicó.

El economista también se refirió al escenario político y sostuvo que el panorama electoral sigue siendo incierto. “Decir que el gobierno tiene allanado el camino a la reelección es muy arriesgado. En Argentina ya vimos muchas veces cómo escenarios que parecían consolidados cambiaron rápidamente”, afirmó.

En su visión, el principal desafío económico en el corto plazo será atravesar el impacto inflacionario del shock energético global sin provocar una contracción fuerte de la actividad.

“El Gobierno tiene por delante un desfiladero complejo: si responde a ese shock contrayendo todavía más la cantidad de dinero, puede terminar empujando a la economía hacia una recesión fuerte”, advirtió. Consultado sobre la posibilidad de alcanzar inflación cero en los próximos meses, Álvarez Agis fue tajante: “No lo veo. Y si se llegara a lograr, sería en la paz de los cementerios, lo cual tampoco sería un escenario deseable”.