Producción industrial: anticipan que cayó 0,7% en el primer semestre y la recuperación pierde impulso

La actividad manufacturera se mantuvo prácticamente sin cambios en junio frente a un año atrás, pero registró una baja mensual desestacionalizada del 1,7%. La industria automotriz profundizó su retroceso, mientras que alimentos marcó un récord.

La actividad manufacturera continúa mostrando señales de agotamiento. En junio, el nivel de la industria se ubicó prácticamente igualó que en el mismo mes de 2025 (-0,1% interanual) y en el primer semestre semestre acumula una baja de 0,7% con estacionalidad, según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por FIEL .

Aunque descontados los factores estacionales, la producción industrial cayó 1,7% respecto de mayo , borrando la recuperación que se había acumulado desde febrero. El segundo trimestre también mostró un deterioro, ya que la actividad retrocedió 1,5% frente al primero y encadenó cuatro trimestres consecutivos de caída en la comparación interanual.

La industria que continúa mostrando comportamientos muy dispares entre sectores. Mientras algunas actividades vinculadas al consumo masivo y la energía lograron sostener el crecimiento, otras ramas siguen profundamente afectadas por la menor demanda y el contexto económico.

Una vez más, el sector automotor fue el que más aportó al retroceso de la actividad industrial. La producción de vehículos registró una nueva caída significativa , acompañada por menores envíos mayoristas desde las terminales hacia las concesionarias, una reducción en los patentamientos y un descenso de las exportaciones .

Según FIEL , el leve repunte observado en las ventas mayoristas podría responder más a una recomposición de stocks dentro de la cadena comercial que a una recuperación genuina de la demanda. En paralelo, los vehículos electrificados continúan ganando participación dentro del mercado local.

En el extremo opuesto se ubicó la producción de alimentos y bebidas, que alcanzó un récord histórico para un mes de junio. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por el fuerte aumento de la faena porcina y aviar, que compensó la caída en la producción vacuna, junto con la mejora sostenida de la actividad lechera.

En el acumulado de los primeros seis meses del año, la refinación de petróleo encabezó el ranking de crecimiento con un avance del 9,4%, seguida por las industrias metálicas básicas (+5,5%) y alimentos y bebidas (+2,7%).

En cambio, los mayores retrocesos correspondieron a la industria automotriz (-18,6%), minerales no metálicos (-3,6%), papel y celulosa (-2,3%) y cigarrillos (-5,2%). Para FIEL, la refinación de petróleo fue el sector que más contribuyó a moderar la caída general de la actividad fabril durante el semestre.

La composición por tipo de bienes también muestra diferencias. Los bienes de consumo no durable crecieron 1,8% y los bienes de uso intermedio avanzaron 1,1%, mientras que los bienes de capital retrocedieron 6,2% y los bienes de consumo durable acumularon una baja del 8,1%, reflejando el menor dinamismo de la inversión y de las compras de largo plazo.

Cortes de gas y mayores costos energéticos

Durante junio, parte de la actividad industrial también enfrentó problemas vinculados al abastecimiento energético. FIEL señaló que deficiencias en la infraestructura de transporte de gas provocaron interrupciones del suministro para algunas pequeñas y medianas empresas en determinadas regiones del país.

A eso se sumó el impacto de los recientes cambios regulatorios, que obligaron a grandes usuarios industriales a adquirir gas directamente a los comercializadores, enfrentando mayores costos asociados al gas natural licuado (GNL). Si bien el efecto sobre el nivel agregado de producción fue acotado, el informe advierte que algunas empresas optaron por reducir o interrumpir la actividad para evitar afrontar esos mayores costos energéticos.

Más allá del dato puntual de junio, FIEL considera que la dinámica reciente deja señales menos alentadoras para los próximos meses. La caída mensual desestacionalizada eliminó las mejoras acumuladas desde febrero y el índice de difusión mostró que algo más del 60% de las ramas industriales registró una reducción de la producción respecto del mismo período del año anterior.