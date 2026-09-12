Empresas de transporte dicen que el pasaje debería aumentar un 23% para ajustarse al costo

AAETA advirtió que los ingresos por tarifas y subsidios no alcanzan para cubrir el traslado de cada pasajero. Vinculó esa diferencia con la pérdida de frecuencias y el deterioro de los colectivos del AMBA.

AAETA vinculó la diferencia entre costos e ingresos con la pérdida de frecuencias y la menor renovación de colectivos.

Las empresas de transporte del AMBA advirtieron que los ingresos por tarifas y subsidios deberían aumentar un 23% para cubrir el costo de trasladar a cada pasajero. Según la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) , el desfasaje afecta la renovación de las unidades, el mantenimiento y las frecuencias del servicio.

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La entidad calculó que transportar a un usuario cuesta alrededor de $2.440 con IVA, o $2.209 sin ese impuesto , mientras que el monto reconocido por las estructuras oficiales, entre el boleto y los subsidios, alcanza los $1.789 sin IVA .

La comparación arroja una diferencia de $420 por pasajero , equivalente a aproximadamente un 23% sobre los ingresos reconocidos. El cálculo corresponde al financiamiento total del sistema: no implica que se haya anunciado un aumento de ese porcentaje en el boleto que pagan los usuarios .

“Esa brecha explica la pérdida de frecuencias y deterioro de servicios”, sostuvo AAETA en una publicación en X, acompañada por los resultados de su Índice Bondi .

El informe compara el costo real por pasajero estimado por AAETA con la tarifa técnica que surge de las estructuras oficiales de Nación, Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires , ponderadas por los kilómetros recorridos en el AMBA. Todos los valores del gráfico están expresados sin IVA.

El costo real de mover un usuario en Colectivo, en el AMBA, se encuentra hoy en torno a los $ 2440 (o 2209 sin IVA) vs $ 1789 que es lo que se cobra entre Tarifa + Subsidios. Brecha del 23%, algo debajo del promedio 2021-2026 desde que se mide el Indice Bondi. Esa brecha explica… pic.twitter.com/OYu4abDO9r

La serie, que abarca desde septiembre de 2021 hasta agosto de 2026, muestra que el costo del sistema estuvo, en promedio, 33% por encima del monto reconocido oficialmente. La diferencia actual resulta inferior a ese promedio, aunque continúa representando una dificultad para las empresas.

El mayor desfasaje del período llegó al 74% durante 2024, según el relevamiento. Desde entonces, la distancia entre ambas variables se redujo, pero no desapareció.

Desde AAETA señalaron que las compañías absorben esa diferencia mediante menores inversiones. Según su diagnóstico, los recursos que faltan se traducen en menos renovación de flota, mantenimiento y frecuencias.

Los colectivos del AMBA transportaron casi un 12% menos de pasajeros

En otra publicación, AAETA difundió la evolución de los pasajeros transportados entre enero y agosto de cada año. El indicador, que toma 2015 como base 100, se ubicó en 65,5 puntos en 2026, frente a los 74,3 registrados en 2025.

Esto representa una caída interanual de aproximadamente 11,8% y un retroceso del 34,5% respecto del mismo período de 2015.

La serie muestra que, después del desplome durante la pandemia, el transporte de pasajeros se recuperó hasta alcanzar los 83 puntos en 2023. Sin embargo, desde entonces volvió a descender: pasó a 77,5 en 2024, a 74,3 en 2025 y a 65,5 este año.

El nivel de 2026 es así el más bajo desde 2021. Los datos reflejan una reducción sostenida de los viajes en colectivo, que se suma al reclamo empresario por la diferencia entre los costos operativos y los ingresos del sistema.