Problemas con la SUBE: usuarios reportan fallas para cargar y acreditar el saldo

La falla afecta las operaciones de compra y acreditación de saldo y se produce luego de un nuevo aumento en las tarifas del transporte del AMBA.

Las fallas afectan tanto la compra como la acreditación de las recargas. En algunas estaciones, los pasajeros pueden recurrir a otras opciones para validar el saldo.

Los usuarios de la tarjeta SUBE pueden encontrarse con inconvenientes este jueves para comprar y acreditar recargas , debido a una serie de problemas técnicos que afectan el funcionamiento del sistema. Los reportes de usuarios de transporte se multiplicaron en las centrales y puntos de trasbordo de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

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La situación comenzó durante la tarde del miércoles y fue comunicada por los canales oficiales de SUBE. Desde el servicio de transporte señalaron que, por inconvenientes técnicos ajenos al sistema, las operaciones de compra y acreditación de saldo pueden presentar intermitencias .

El problema puede complicar especialmente a quienes realizaron una carga electrónica y necesitan acreditarla antes de utilizar el transporte público. Algunos usuarios informaron que las terminales ubicadas en estaciones permiten consultar el saldo de la tarjeta, pero no completan correctamente la acreditación de las recargas.

La principal dificultad registrada está relacionada con la acreditación del dinero cargado previamente. Es decir, una persona puede haber realizado correctamente el pago de una recarga, pero encontrarse con que el monto todavía no aparece disponible en la tarjeta.

Desde SUBE indicaron que el inconveniente es de carácter técnico y que las operaciones pueden funcionar de manera intermitente mientras se trabaja para normalizar el servicio.

Por eso, quienes tengan que viajar y hayan realizado una carga electrónica deberían verificar que el dinero se encuentre efectivamente acreditado antes de intentar utilizar la tarjeta.

Usuarios reportaron dificultades para acreditar las cargas realizadas y desde SUBE confirmaron problemas técnicos. Qué hacer para contar con saldo antes de viajar.

Cómo acreditar una recarga si hay problemas

En las estaciones ferroviarias que no cuentan con alternativas de pago mediante tarjetas bancarias o tecnología NFC, los pasajeros pueden recurrir a la acreditación por ventanilla, según las opciones informadas para estos casos.

También existe la posibilidad de realizar la acreditación a bordo de un colectivo que cuente con la funcionalidad correspondiente. De esta manera, los pasajeros tienen alternativas para validar una recarga que todavía no aparece reflejada en el saldo.

El sistema SUBE también permite consultar el saldo a través de distintos canales. La información oficial indica que los usuarios pueden hacerlo mediante la aplicación SUBE, terminales automáticas, la web de Mi SUBE o por teléfono.

Qué deben tener en cuenta los pasajeros

Mientras continúen las intermitencias, la recomendación práctica es comprobar el saldo antes de salir a viajar y conservar el comprobante de la operación si se realizó una recarga que todavía no fue acreditada.

Por el momento, el inconveniente informado es técnico y afecta de manera intermitente las operaciones de compra y acreditación. SUBE comunicó que el problema se encuentra bajo seguimiento mientras se trabaja para recuperar el funcionamiento normal del servicio.