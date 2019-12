Cómo invertir el aguinaldo para tener ganancias en dólares

“Con las restricciones que existen hoy en Argentina, la alternativa que da SeSocio.com de inversión es poder posicionarse en activos en dólares y pesos”, asegura Guido Quaranta, CEO de Sesocio. El ejecutivo explica cómo funciona la plataforma: “Si alguien invierte en un yate en Estados Unidos y compra el 1%, su posición estará en dólares, y cobrará una renta mensual, por ejemplo, del 10% en dólares”.

“Así estará posicionado en un activo valorizado en dólares y de esa manera le dará un resguardo a sus ahorros que de otra forma no encontraría hoy en la Argentina”, completa.

SeSocio.com reúne emprendedores o empresas en búsqueda de capital con inversores. Permite que los emprendedores puedan llevar adelante sus proyectos y cumplir sus sueños, y que los inversores obtengan una rentabilidad invirtiendo en proyectos interesantes. Todas las operaciones se realizan online a través de transferencia bancaria, tarjeta de crédito, criptomonedas, o incluso Rapipago, generando que la inversión sea fácil y rápida.

Los proyectos van desde inmuebles locales e internacionales, carteras de préstamos, gastronómicos, hasta proyectos sociales, posibilitando diversificar la cartera y reducir el riesgo.Una de las grandes ventajas es que otorgan liquidez a través de su plataforma de trading.

Sesocio.com finaliza este 2019 con un record de más de 31 proyectos cerrados en el último trimestre con un monto financiado de $ 700 millones. Los proyectos van desde importación de cervezas europeas, agro, criptomonedas, bienes raíces, créditos, entre los que se destaca un proyecto de la Fundación Haciendo Camino destinado a combatir la emergencia alimentaria en Añatuya, Santiago del Estero.

“Gracias a SeSocio.com muchos inversores pudieron donar a través de nuestro proyecto, lo que nos permitió reunir el monto necesario para poder comprar leche para 120 niños en situación de pobreza de la comunidad de Añatuya”, comentó Asunción R. Traverso, Coordinadora de Desarrollo Institucional de Haciendo Camino.

En casi dos años de existencia, esta plataforma de inversión lleva financiados cerca de 200 proyectos, con más de 1.100.000 operaciones realizadas y más de $5.700 millones operados.

Nuevos proyectos para invertir el aguinaldo

Peñón del Águila: Invertí en una de las marcas de cerveza artesanal más prestigiosas de Argentina y obtén hasta un 13% en dólares.

Criptomonedas: Invertí en Bitcoin, y otras criptomonedas, entre las que se destaca la Invecoin, moneda propia de SeSocio.

Complejo Petroleum IV: Invertí en Vaca Muerta, se puede recuperar un 12% anual en dólares más una revalorización estimada del 30% en 5 años.

Wahine Yachts VII: Invertí en yates en EEUU y lográ una rentabilidad fija del 18% anual en dólares pagadera mensualmente.

A partir del 19 de diciembre se podrá realizar la precompra exclusiva de la criptomoneda de la empresa, la InveCoin, la cual finalizó su oferta inicial el 31 de octubre. La InveCoin comenzó a venderse a u$s 0,4 y finalizó a u$s 2,76 el 31 de octubre gracias a 17.060 compras por un total de de u$s 9.100.000 . El 26/12 SeSocio.com da el puntapié inicial de la segunda etapa de la Inve y habilita el trading de Inves entre los usuarios. A partir de hoy ya está habilitada la opción de cargar órdenes de compra en la plataforma de trading de SeSocio.com para todos los que quieran participar y sumarse a la era de la economía digital y la internet del valor.