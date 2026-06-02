Zack Snyder dirigirá una nueva versión de la película "Escape de Nueva York" de John Carpenter + Agregar ámbito en









Estrenada en julio de 1981, la película recaudó más de 50 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 6 millones de dólares.

Kurt Russell protagonizó el filme de 1981.

Zack Snyder escribirá y dirigirá una nueva versión de Escape from New York (Escape de Nueva York), el clásico de culto distópico de John Carpenter.

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Según anunció el portal Deadline, Los detalles sobre la trama de la nueva película aún se mantienen en secreto.

StudioCanal confirmó la remake en CinemaCon en abril. Andrew Rona y Alex Heineman, de The Picture Company, producirán a través de su acuerdo con StudioCanal, que comparte los derechos de la propiedad con Carpenter. Zack Snyder, Deborah Snyder y Wesley Coller producirán a través de Stone Quarry, con Carpenter como productor ejecutivo. El proyecto está previsto para su estreno en cines.

De qué trata Escape de Nueva York Una de las películas de acción y ciencia ficción más influyentes jamás producidas, Escape de Nueva York presentó a los espectadores al antihéroe SD “Snake” Plissken (Kurt Russell), un veterano condecorado de las Fuerzas Especiales convertido en convicto federal que lleva un parche en el ojo y que se ve obligado a rescatar al presidente de los Estados Unidos de Manhattan, en un mundo donde toda la isla se ha convertido en una prisión de máxima seguridad.

Estrenada en julio de 1981, la película recaudó más de 50 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 6 millones de dólares, lo que impulsó la producción 15 años después de la secuela Escape de Los Ángeles.

Los intentos de rehacer el clásico de Carpenter se remontan a décadas atrás, con varios estudios y creativos interesados en proyectos en diferentes momentos, entre ellos Joel Silver, Robert Rodriguez, Radio Silence y Leigh Whannell. Conocido por proyectos como Army of the Dead y varios para DC, incluyendo Justice League de Zack Snyder, Snyder se encuentra actualmente en la fase de posproducción de The Last Photograph, un drama que sigue a un exagente de la DEA y fotógrafo de guerra en busca de dos niños desaparecidos en Sudamérica. En este proyecto, vuelve a trabajar con Stuart Martin y Fra Fee, protagonistas de sus películas de ciencia ficción Rebel Moon para Netflix.

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