Anthropic más cerca de cotizar en Wall Street: hizo una presentación confidencial ante la SEC

La empresa fundada por exdirectivos de OpenAI presentó confidencialmente la documentación ante la SEC para concretar una oferta pública inicial. Respaldada por Amazon y Alphabet, se posiciona como una de las compañías de inteligencia artificial más valiosas del mundo.

La compañía confirmó la presentación de un borrador del formulario S-1, el paso formal requerido para comenzar el proceso de salida a Bolsa en Estados Unidos.

La carrera por liderar el mercado global de inteligencia artificial sumó un nuevo capítulo. Anthropic, una de las principales desarrolladoras de modelos de IA generativa, presentó de manera confidencial la documentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para avanzar con una Oferta Pública Inicial (IPO) , en una operación que podría convertirse en una de las más importantes de la historia reciente del sector tecnológico.

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La compañía confirmó la presentación de un borrador del formulario S-1, el paso formal requerido para comenzar el proceso de salida a Bolsa en Estados Unidos. Por el momento, no informó la cantidad de acciones que ofrecerá ni el monto que buscará captar en el mercado.

La decisión llega apenas semanas después de una nueva ronda de financiamiento privado que elevó la valuación de Anthropic hasta aproximadamente u$s965.000 millones, una cifra que la ubica entre las startups más valiosas del planeta y la posiciona como uno de los principales referentes del negocio de inteligencia artificial.

Fundada en 2021 por los hermanos Dario y Daniela Amodei , ambos exejecutivos de OpenAI, la compañía construyó una estrategia centrada en el mercado corporativo y en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial con foco en seguridad, confiabilidad y aplicaciones empresariales.

Su familia de modelos Claude se transformó en uno de los principales competidores de ChatGPT, impulsando un fuerte crecimiento de ingresos y atrayendo el respaldo financiero de algunos de los mayores grupos tecnológicos del mundo.

Amazon y Alphabet, entre los principales respaldos

Uno de los factores que más atención genera entre los inversores es el apoyo de gigantes tecnológicos como Amazon y Alphabet, la matriz de Google, que realizaron inversiones multimillonarias en la compañía durante los últimos años.

Anthropic%201737213579 Anthropic busca posicionar a Claude como una herramienta clave para bancos, gestoras de activos, aseguradoras y fintech.

Ese respaldo permitió a Anthropic acelerar el desarrollo de infraestructura, expandir su capacidad de entrenamiento de modelos y consolidar acuerdos comerciales con grandes empresas interesadas en incorporar inteligencia artificial a sus operaciones.

El crecimiento del negocio aparece como uno de los principales argumentos detrás del interés del mercado. Distintas estimaciones de analistas financieros indican que la compañía multiplicó varias veces su facturación durante el último año gracias a contratos empresariales, plataformas para desarrolladores y soluciones basadas en IA generativa.

La demanda corporativa se convirtió en uno de los principales motores del sector, impulsando una competencia cada vez más intensa entre compañías como OpenAI, Google, Meta, Microsoft y Anthropic.

La nueva ola de IPO tecnológicas

La eventual salida a Bolsa de Anthropic se produce en un contexto de renovado interés por las grandes ofertas públicas iniciales del sector tecnológico estadounidense.

Diversos analistas consideran que el mercado podría ingresar en un nuevo ciclo de IPO impulsado por empresas vinculadas a inteligencia artificial, computación avanzada y exploración espacial.

Entre las compañías que generan expectativas aparecen OpenAI y SpaceX, dos firmas que también son observadas por los inversores ante la posibilidad de futuros debuts bursátiles.

De concretarse, estas operaciones podrían movilizar cientos de miles de millones de dólares y marcar una nueva etapa para el mercado tecnológico estadounidense, en un escenario donde la inteligencia artificial se consolidó como uno de los principales focos de inversión global.

Las dudas sobre las valuaciones multimillonarias

Sin embargo, el entusiasmo que despierta el sector no está exento de cuestionamientos.

Algunos analistas comenzaron a advertir sobre los elevados niveles de valuación que alcanzaron varias compañías vinculadas a inteligencia artificial. Entre ellos aparece el reconocido inversor estadounidense Michael Burry, quien expresó públicamente reparos sobre las valoraciones cercanas al billón de dólares que exhiben algunas empresas tecnológicas.

Las dudas se centran en la capacidad de estas compañías para sostener tasas de crecimiento extraordinarias durante los próximos años y transformar el fuerte interés actual por la inteligencia artificial en negocios rentables de largo plazo.

Mientras tanto, Anthropic avanza con su proceso de salida al mercado en un momento de máxima exposición para el sector. Si logra concretar la operación con una valuación cercana a los u$s965.000 millones, la compañía se convertirá en uno de los casos más emblemáticos de la nueva economía basada en inteligencia artificial y en un rival cada vez más relevante para OpenAI en la disputa por liderar la próxima generación tecnológica.