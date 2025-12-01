San Luis excluirá de un programa de beneficio escolar a los alumnos que hagan bullying + Seguir en









Los chicos o chicas que hostiguen de forma física, sexual, psicológica o verbal a sus compañeros tendrán importantes descuentos en el sistema de Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro.

San Luis impondrá importantes sanciones para combatir el bullying en escuelas. Pixabay

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, tomó una dura medida para combatir el bullying en las escuelas de su provincia: a partir de ahora, quienes hostiguen de forma física, sexual, psicológica o verbal a otros alumnos quedarán excluidos del programa Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro. El decreto firmado por el mandatario busca promover una buena convivencia entre los chicos y chicas en los espacios educativos.

Además, la norma estableció un plazo máximo de un año desde el egreso para realizar reclamos relacionados con el programa de asistencia.

El Ministerio de Educación de San Luis apuntó que la modificación busca estimular la convivencia pacífica y el respeto en las instituciones educativas. De esta manera, los alumnos deberán acreditar una buena conducta con sus compañeros. También se analizará el trato hacia docentes, directivos, preceptores, personal administrativo y de maestranza.

Las sanciones empezarán a regir en el ciclo lectivo 2026. De esta manera, las autoridades podrán descontar el equivalente en estampillas correspondiente al año en curso a los estudiantes que realicen alguna de las conductas mencionadas anteriormente.

Si la conducta inapropiada se llegara a repetir tres veces, se descontará el total de las estampillas acumuladas hasta la fecha.

Cómo funciona el programa de Estampillas Escolares de Ahorro para mi Futuro en San Luis El sistema de estampillas fue implementado en San Luis en 2011. A partir de este mecanismo, cada año, el alumno que promocionó el grado o año anterior, recibe la estampilla que le corresponde y la colecciona en una libreta. Las del nivel primario tienen un valor equivalente a u$s50, las de nivel secundario tienen valor equivalente a u$s100 de 1º a 6º año y de u$s300 el último año. Al finalizar sus estudios, el alumno logra un ahorro equivalente a u$s1.200, que pueden canjear en pesos.