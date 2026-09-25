Cumbre del PRO en Jujuy con mensajes para el Gobierno: apoyo, pero con condiciones

En San Salvador se realizó una nueva etapa de la gira "Próximo Paso", con la que el expresidente Mauricio Macri busca sumar músculo para las negociaciones con La Libertad Avanza, en la cuenta regresiva hacia las elecciones de 2027.

Antes de sus discurso antes jóvenes, Macri se reunió con el gobernador Carlos Sadir, acompañado por el diputado Fernando de Andreis.

Apoyo sí, pero con condiciones; este fue el mensaje de fondo que el expresidente Mauricio Macri le dejó este viernes al presidente Javier Milei desde Jujuy. El exmandatario dejó en claro que el PRO acompaña al Gobierno para que consiga las leyes que buscan achicar el Estado, pero advirtió que todavía falta un largo trecho -como bajar la inflación, reducir el riesgo país, resolver el problema habitacional y crediticio de millones de argentinos- y reclamó previsibilidad económica antes que improvisación. El extitular del Ejecutivo aprovechó el escenario de la sexta edición de "Próximo Paso" para reivindicar a su espacio como el único sector político que, según sus palabras, no improvisó en los últimos años.

Macri encabezó el encuentro con dirigentes de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, en el Hotel Altos de la Viña, después de una reunión institucional con el gobernador radical Carlos Sadir . Ante los más jóvenes habló durante media hora bajo un sol abrasador y con 35 grados, un detalle que contribuyó para sostener un gesto de épica militante.

Uno de los tramos más políticos del discurso llegó cuando se refirió a la relación con la administración libertaria. "Nosotros apoyamos a este Gobierno como nunca nadie lo hizo sin ser gobierno. Para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos", afirmó.

Sin embargo, aclaró que ese respaldo tiene letra chica: "Todavía falta mucho por hacer. Hemos logrado empezar a tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit". "Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito", planteó.

Completó el cuadro con sus banderas de siempre, como desmontar los subsidios "tramposos", delegar en el sector privado todo lo que el Estado pueda delegar, construir más equipos, apostar a la meritocracia y a la cultura de la creatividad, y advertir sobre el riesgo de que "vuelva el populismo" si esa agenda no se sostiene.

Discurso de Mauricio Macri en Jujuy en la gira Próximo Paso NOA#ProyectoMacrihttps://t.co/I7NAGTogia — Proyecto Macri (@proyectomacri25) September 25, 2026

El alter ego que pone la cara

Si Macri pone el discurso fundacional, como lo hizo en Jujuy, el diputado nacional Fernando de Andreis -también secretario general del PRO y uno de los hombres de máxima confianza del expresidente— es quien pone el cuerpo a cuerpo cotidiano con el oficialismo y también estuvo en suelo jujeño.

Es él quien negocia dialoga en Casa Rosada con Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem, y quien, días atrás, endureció el tono del partido frente al recorte en discapacidad, presentando al PRO como una suerte de límite ante los desvíos del Gobierno.

De Andreis fue también quien, a principios de septiembre, blanqueó lo que en el PRO ya se daba por hecho: que Macri no competirá por la presidencia en 2027. Sin embargo, el viaje a Jujuy dejó una lectura menos lineal porque en el entorno del expresidente circula la idea de mantener viva la posibilidad de una candidatura propia como forma de no perder margen de negociación, mientras puertas afuera el PRO se ensaya a la figura del economista Hernán Lacunza como precandidato presidencial.

La visita a Jujuy y el tono de la exposición del Macri fue una continuidad del comunicado del PRO, que se difundió esta semana, con críticas directas al Gobierno por los cambios que el proyecto de Presupuesto 2027 introducía sobre discapacidad, planteando que acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Fue, además, el propio De Andreis quien elevó la apuesta al calificar el error como algo que afecta a casi el 13% de la población.

Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de… — PRO (@proargentina) September 23, 2026

La presión, que incluyó el desmarque público de la senadora libertaria Patricia Bullrich por el mismo tema, terminó rindiendo frutos porque la Casa Rosada retrocedió y presentó una propuesta alternativa que mantiene el nomenclador único de prestaciones y actualiza mensualmente las pensiones no contributivas por discapacidad.

Ese repliegue le permitió al oficialismo destrabar el dictamen en comisiones con el acompañamiento del PRO y la UCR, aunque la relación entre los dos espacios sigue moviéndose, entre la crítica puntual y el respaldo al rumbo económico de fondo.

Sin candidato definido

Detrás de la épica de "Próximo Paso" hubo un dato que circuló que mostró que el PRO cuenta con herramientas para negociar. Según una encuesta de Isasi Burdman de fines de julio, si Macri no compite, La Libertad Avanza roza el 39% de intención de voto; si el expresidente entra en la boleta, el oficialismo cae al 35% y él suma un 10%, sin chances de pasar a un balotaje pero con capacidad de forzarlo. Con una imagen negativa que otra medición -de Atlas Intel y Bloomberg- ubicó cerca del 70%, el capital político de Macri hoy no está en ganar una elección, sino en la amenaza de restarle votos al propio Milei. Esa es la ficha que el PRO busca poner sobre la mesa para negociar en los distritos de cara a 2027.