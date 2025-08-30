Dos cadenas líderes renuevan sus descuentos en indumentaria y ofrecen pantalones con fuertes rebajas y hasta opciones de financiación.

Estos dos supermercados ofrecen grandes descuentos en jeans para todo tipo de gustos.

Septiembre se viene con grandes novedades en indumentaria dentro de las góndolas de dos gigantes supermercados . En este caso tanto Coto como Carrefour decidieron mantener sus grandes promociones en jeans, con rebajas que superan el 50% y hasta planes de financiación que hacen mucho más accesible renovar nuestro armario.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cada cadena aplicó su propia estrategia, mientras que Coto apostó por fuertes descuentos directos en el precio de lista, Carrefour sumó una propuesta distinta con rebajas escalonadas depende la cantidad que compres. Ambas promociones se mantendrán activas durante todo el mes y abarcan una gran variedad de modelos y talles .

En el caso de Coto, los descuentos llegan al 50% en pantalones de jean para hombre , con varios modelos de temporada a mitad de precio. Entre los destacados se encuentran:

La promoción incluye la posibilidad de abonar en cuotas sin interés, así que el beneficio es mejor.

La segunda unidad a 70%: las ofertas de Carrefour

Carrefour, por su parte, renovó su esquema con descuento del 70% en la segunda prenda Tex, lo que permite combinar distintos modelos en una misma compra. Acá los que se destacan son:

Jean Carpintero Tex : $32.493,50 (antes $49.990).

: $32.493,50 (antes $49.990). Jean Flare Tex : $34.993 (antes $49.990).

: $34.993 (antes $49.990). Jean Tex Super Wide : $32.493,50 (antes $49.990).

: $32.493,50 (antes $49.990). Pantalón Cargo Tex Denim : $24.493 (antes $34.990).

: $24.493 (antes $34.990). Jean Tex Carpintero Balloon : $22.743,50 (antes $34.990).

: $22.743,50 (antes $34.990). Pantalón Jogger Tex : $29.243,50 (antes $44.990).

: $29.243,50 (antes $44.990). Pantalón Tex 5 Bolsillos : $32.493,50 (antes $49.990).

: $32.493,50 (antes $49.990). Pantalón Tex Cintura Elástica : $32.493,50 (antes $49.990).

: $32.493,50 (antes $49.990). Pantalón Tex Corderoy: $32.493,50 (antes $49.990).

Con estas promociones se te da la oportunidad ideal para renovar jeans de calidad en dos de los supermercados más importantes del país.