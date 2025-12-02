Así están las tasas del plazo fijo en los principales bancos hoy, martes 2 de diciembre 2025 + Seguir en









El comparador oficial refleja variaciones importantes, con algunos bancos que pagan entre el 22% y el 28%, según la entidad.

Cuál es el porcentaje de las tasas de los plazos fijos en el día de hoy. Depositphotos

La semana arranca con un panorama cambiante para quienes piensan guardar sus pesos en un plazo fijo. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene actualizado su listado diario con las tasas ofrecidas por las entidades más grandes, lo que permite ver, banco por banco, qué conviene hoy. Desde depósitos modestos, hasta cifras de cinco dígitos, el rendimiento varía bastante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un contexto de inflación persistente, el detalle no es menor, ya que la diferencia entre instituciones puede marcar una diferencia concreta al final del mes. La realidad financiera muestra que no hay un plazo fijo único, porque lo que rinde cambia según el banco, la tasa vigente, y cuándo se renueva.

plazo fijo inversiones Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 2 de diciembre Según el informe diario del BCRA, el espectro de Tasas Nominales Anuales (TNA) para plazos fijos de 30 días muestra una dispersión notable. Entre bancos tradicionales, los valores rondan el 25 %–26 % TNA, lo que deja un rendimiento bastante modesto. Esto se ubica en línea con lo que señalan reportes de prensa reciente.

Estos son los porcentajes correspondientes al martes 2 de diciembre del 2025:

Banco de la Nación Argentina : 26%

Banco Galicia : 22%

Banco Santander : 25%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 26%

BBVA : 23%

Banco Credicoop : 26%

ICBC : 28%

Banco Ciudad : 24%

Banco Macro: 28% inversiones plazo fijo Depositphotos