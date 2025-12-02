Alivio a la guerra comercial: China emite nuevas licencias para la exportación de tierras raras + Seguir en









Tres fabricantes chinos obtuvieron licencias para acelerar envíos de imanes a clientes selectos. La medida cumple uno de los compromisos clave de la cumbre bilateral de octubre que distendió la tensión comercial entre ambas potencias.

Las tierras se habían convertido en uno de los principales puntos de fricción en la guerra comercial. Depositphotos

Tres importantes fabricantes chinos de imanes de tierras raras ya cuentan con licencias que les permiten acelerar sus exportaciones a determinados clientes, según confirmó una fuente al tanto de las negociaciones. La medida concreta uno de los compromisos centrales alcanzados en la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Beijing diseñó un nuevo régimen de licencias de tierras raras basado en las denominadas "licencias generales" tras el encuentro de fines de octubre entre ambos mandatarios, que alivió las tensiones comerciales bilaterales.

JL Mag Rare Earth obtuvo autorizaciones para despachar a prácticamente todos sus clientes, mientras que Ningbo Yunsheng y Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech consiguieron licencias para exportar a parte de su cartera, precisó una fuente a Reuters.

Alivio en las tensiones comerciales Se trata de la primera novedad luego de que hace un mes China suspendiera durante un año las medidas de control a la exportación que impuso el pasado 9 de octubre sobre materiales estratégicos, como las tierras raras.

El control por parte de Beijing de la producción y el procesamiento de estos materiales a nivel mundial se había convertido en uno de los principales puntos de fricción en la guerra comercial entre China y EEUU, si bien las restricciones aplicaban a todos los países, no solo al norteamericano.

China domina el procesamiento global de tierras raras pesadas, que resultan esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, sistemas de guiado o chips avanzados, y posee casi la mitad de las reservas conocidas de estos elementos.