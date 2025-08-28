Ahorro de fin de mes: un supermercado cuenta con ofertas imperdibles hasta el 1 de septiembre







Descubrí los descuentos exclusivos que ofrece esta cadena para empezar la próxima semana con menos gastos.

Carrefour ofrece diversos descuentos para poder ahorrar a fin de mes.

Se termina agosto y muchas familias comienzan a planificar las compras para el próximo mes. Para ello, Carrefour ofrece descuentos imperdibles hasta el próximo 1 de septiembre de 2025 con los que se podrá comprar todos los productos necesarios sin necesidad de pagar demás.

Además de las promociones generales para todos sus clientes, la cadena de supermercados francesa cuenta con su propio programa de beneficios. Este es Mi Carrefour, en el que sus usuarios tendrán acceso a más descuentos de manera exclusiva.

Carrefour: promociones vigentes hasta el 1 de septiembre carrefour.jpg

Hasta el 1 de septiembre, los clientes de Carrefour podrán aprovechar un 50% de descuento al comprar una segunda unidad de mantecas Milkaut y La Serenísima, leches La Serenísima y galletitas de diversas marcas, como Rumba, Merengadas, Hogareñas, entre otras. En caso de pagar con alguna de las Tarjetas Mi Carrefour, la promoción aumenta a 70% en la segunda unidad.

Por otro lado, el llevar 3 unidades de jugos en polvo BC o Arcor, postres lácteos, bebidas isotónicas o cervezas, se podrán pagar sólo 2 de ellas. También habrá 2x1 en alfajores triples y tabletas de chocolate. Asimismo, al descargar la App Carrefour, se podrá acceder a un 4x2 en los jugos.

Finalmente, los electrodomésticos claramente no se quedaron sin su promoción de fin de mes. hasta el próximo lunes se podrá acceder a 12 cuotas sin interés o un 20% de descuento en un pago en seleccionados de heladeras, y lavarropas automáticos, mientras que también hay 9 cuotas sin interés o un 15% de descuento en un pago en seleccionados de Smart TVs, aires acondicionados y notebooks.

Temas oferta

Supermercados

Carrefour